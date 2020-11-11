«Папа, помоги!» — инфицированная COVID дочь Пригожина осталась без денег

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Виктория Андреева
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23-летняя Даная в ужасе от мысли, что из-за коронавируса ей придется съехаться с родной матерью.

«Папа, помоги!» — инфицированная COVID дочь Пригожина осталась без денег

Фото: Instagram @danaya_prigozhina

Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная почти осталась без средств к существованию после инфицирования коронавирусом. Неутешительный диагноз девушке поставили несколько дней назад после ее обращения в больницу из-за затрудненного дыхания.

«У меня поднялась очень высокая температура — 39–40 градусов. Я ее сбила антибиотиком. Но спустя несколько дней стало тяжело дышать. У меня выявили пневмонию, тест на коронавирус показал положительный результат. <…> Из-за того, что у меня выявили COVID, мне придется две недели сидеть дома на самоизоляции», — с грустью отмечает Даная, потерявшая заработок.

Не радует ее и тот факт, что всем больным с подтвержденным коронавирусом следует отбывать самоизоляцию по месту прописки. То есть в случае с дочерью Пригожина — с ее родной матерью Еленой Евгеньевной. Отношения между девушкой и родственницей, как выяснилось, достаточно напряженные, потому Даная выражает открытый протест против системы, обязующей ее следовать «бредовым» правилам.

«Меня штормит от одной мысли, что придется находиться там, где я не хочу. Я с 15 лет существую отдельно. Я привыкла жить сама по себе!» — цитирует девушку »Собеседник.ru».

Несмотря на неудобства и отсутствие свободных денег, обращаться за помощью к знаменитому отцу Даная пока не намерена. Она признается, что Иосиф никогда не отказывал ей в просьбах, однако лишний раз его «дергать» считает неправильным. Ведь у каждого — своя семья.

«Не бывает такого, что я его упрашиваю или умоляю. Но мне самой стыдно писать: «Папа, мне нужны деньги, помоги!». Когда мне приходится обращаться, я долго собираюсь с мыслями. Уверяю себя: «Ты сама можешь решить этот вопрос, ты уже взрослая!“», — подытожила дочь продюсера.

Даная Пригожина с самого детства мечтала стать актрисой. Однако во взрослом возрасте передумала из-за серьезных проблем с лишним весом. Спустя некоторое время дочь продюсера подалась в модели и добилась колоссального успеха как представительница категории plus-size. Одновременно с этим Даная поступила в университет «Синергия» на юридический факультет, а также параллельно окончила курсы стилиста-визажиста. Сейчас визаж ее основная сфера деятельности, но есть и дополнительный источник дохода: Даная открыла магазин DanayaShop для женщин с пышными формами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын певицы Валерии инфицирован коронавирусом.

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