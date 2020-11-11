Соседов о новой песне Натальи Ветлицкой: «Ужасный клип, халтура»

Звезда 90-х Наталья Ветлицкая после 15 лет проживания в Италии бросилась покорять отечественного зрителя новыми хитами. Так, на днях певица презентовала очередной трек «The Cosmonauts» (Космонавты — Прим.ред) и клип на него. Правда, оригинальная задумка не всем пришлась по вкусу.

В беседе с 5-tv.ru известный музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал творческое «перевоплощение» Ветлицкой спустя долгие годы отсутствия ее в шоу-бизнесе.

«Ужасный клип, халтура! Какой это клип? Это так, просто на коленке сделано левой ногой. Это смешно! Эта компьютерная графика… мне кажется, откуда-то взяли готовую, у меня такое ощущение. Ну, или слепили за час, наверное. Песня ужасная! Это даже рыбой (Черновой набросок — Прим.ред.) назвать нельзя. Безобразие просто», — сразу отрезал Соседов.

По его мнению, проблема в данном случае заключается в отсутствие слов и смысла в композиции как такового. Сергей уверен, что выходить на сцену и гордиться тремя попеременно повторяющимися словами «стыдно» и «неприлично». Особенно, для артистки высокого уровня, коей раньше являлась Ветлицкая, когда исполняла шедевры, написанные профессиональными авторами и композиторами.

«Это не композиция, не клип. Просто какая-то подделка. Я не знаю, для кого это сделано, собственно говоря, и зачем это сделано — не знаю. Какой это уровень Натальи Ветлицкой? Это вообще нельзя назвать уровнем. Пустое место!» — заявил музыкальный критик.

Сергей Соседов сравнил строчки Натальи: «Мы космонавты, мы на орбите. Солнце светит ярко, мне немного жарко. Мы на орбите. Жарко», с лопотанием малолетнего ребенка, просящего конфету. Из этого же сделал вывод, что выпустить хороший трек Ветлицкая даже не стремилась, ввиду чего посоветовал ей «не позориться».

«Я могу такую штуку сделать, но я не позволю себе выходить с такой ерундой куда-то и говорить, что я клип создал. Я не знаю, на что она рассчитывает. На ее месте я бы не стал делать никакого возвращения, ее поезд безнадежно ушел. Умчался ее поезд. Навсегда. А людей смешить придурковатостью — это не ее уровень», — подытожил Соседов.

В интернете с момента публикации 6 ноября ролик «The Cosmonauts» набрал около шести тысяч просмотров. Отзывы к нему также оказались противоречивые. Обещавшая «взорвать» шоу-бизнес очередным хитом Наталья Ветлицкая, кажется, немного, прогадала.

«Что это????? Не ожидала шедевра, но и такого тоже»,

«Мы ждали такого выстрела, который всех потряс бы… А это просто выстрел в некуда… Разочарование»,

«Она прикалывается? Или думает, что народ это серьезно схавает?» — писали пораженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает музыкальный критик Сергей Соседов о живых концертах Натальи Ветлицкой и о ее грандиозном возвращении на отечественную эстраду.