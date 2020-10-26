Журналист и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал несостоявшееся «возвращение» звезды 90-х Натальи Ветлицкой на большую сцену в России. По его мнению, помешали некогда популярной артистке неадекватная оценка самой себя, своего творчества, возможностей и неумение работать с людьми.

Говоря об отмене двух концертов, запланированных Ветлицкой в Москве и Петербурге, собеседник 5-tv.ru отметил, что ей стоило продумать бизнес-план, а потом мечтать о признании. Ведь за те 15 лет, которые певица пробыла в эмиграции в Италии, законы большой сцены сильно изменились.

«Сегодня, чтобы выйти снова, когда есть другие герои, совершенно другие, и снова о себе заявить, нужно предпринять какие-то очень серьезные усилия. Можно сказать титанические! Но Наташа решила, что она просто сможет на халяву. <…> Она всегда была фонограммной певицей», — отметил Сергей Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что в настоящее время есть два пути развития, по которым может идти артист: живые концерты, вроде тех, что дают Полина Гагарина и Григорий Лепс, и «отрицание красоты». Под последним он понимает нарочитый хайп, создаваемый певцом, чтобы «прикрыть» его скудный талант. Наталья же, по мнению Соседова, не вписывается ни в одну категорию.

«Это дилетантский подход. Она поднялась за счет хорошего вкуса, крайне скромных вокальных данных, но на хорошем вкусе. Но сегодня просто мало хорошего. Это уже старомодность. Если бы Наташа смогла спеть эти песни вживую, наверное, это было бы заманчиво. Хотя, не собрала бы большую аудиторию. На фанерах же вообще ничего не собрать», — констатировал Сергей.

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В заключение он добавил, что еще одной большой ошибкой Ветлицкой было требовать от организаторов концертов гонорар в 3,5 миллиона рублей. В частности, поэтому, по словам журналиста, команда не сработалась с забытой артисткой.

«Это просто смешно! Когда она объявила такой гонорар, то они поняли, что имеют дело с неадекватным человеком, который бесконечно далек от реалий современного шоу-бизнеса. Этот человек требует огромных гонораров и, наверное, какого-то райдера невероятного. Золотые дорожки, золотые унитазы или что-то. Неадекватное отношение к самой себе!» — подытожил собеседник 5-tv.ru.

До последнего фанаты Натальи Ветлицкой надеялись, что смогут попасть на ее концерты и вновь услышать любимую музыку. Однако к этому часу стало известно, что корпорация «PMI», являющаяся организатором мероприятий, официально заявила об их переносе на 2021 год. В сообщении отмечалось, что решение было принято из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса. Билеты же остаются действительными и обмена не требуют.

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