Останки неизвестного существа выбросило на берег Финского залива — кто это?

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Виктория Андреева
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Пользователи строят самые неожиданные версии происхождения таинственного «нечто».

Останки неизвестного существа выбросило на берег Финского залива — кто это?

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

Тело неизвестного существа было найдено на побережье Финского залива в курортной зоне Сестрорецка. Фотографии с места опубликовало сообщество «Залив ТВ | Телевидение Курортного района» в соцсети ВКонтакте.

На представленных кадрах видно, что объект располагается на значительной удаленности от воды. По форме и очертанию более походит на младенца в спящей позе. Однако тельце, покрытое мехом, позволяет догадаться, что к человеческому виду таинственное «нечто» явно не имеет никакого отношения.

Взбудораженные пользователи сети поделились своими догадками на этот счет.

ВКонтакте @sctvru

«Это чупакабра!»

«Да кабан где-то утоп, рыбы объели, а сейчас вынесло на наш берег»,

«Блин похоже на ребенка, но с черепом непонятное», — писали юзеры.

Одними из самых популярных все же стали теории о попугайчике с переломленной шеей, а также о «глумлении» над безобидной обезьянкой с разбитым черепом.

Верить в сверхъестественное происхождение объекта, а также в его многолетний возраст пользователи отказываются. Комментариев от компетентных биологов пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Финского залива были найдены человеческая ступня и зеленый сапог.

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