ТОП-5 знаков зодиака, которые закончат 2020 год победителями

Текущий год, до завершения которого осталось меньше двух месяцев, является високосным. Именно поэтому на него выпало так много неудач, считают астрологи. Однако представители некоторых знаков зодиака все же смогут закончить год победителями. Журнал «Лиза» публикует ТОП-5 успешных знаков, по мнению астрологов.

Тельцы

Этот год особо был успешен для Тельцов — им сопутствовали финансовый успех, утверждают астрологи. Некоторые представители вложились в ремонт жилья, некоторые в хорошую сделку. Кроме того, многим удалось повысить свою репутацию. Последние месяцы 2020 года будут благоприятны для покупки дома или машины, говорят небесные светила.

Близнецы

Несмотря на некоторые трудности, представители знака Близнецы завершают год победоносно. По мнению астрологов, в течение него они смогли обрести семейное счастье и наладить дружеские отношения. Свои обязанности они выполнили на высоком уровне. Астрологи советуют Близнецам ограничить общение с людьми, которые нарушают их душевный покой.

Весы

Главная победа года для представителей Весов — любовь. Сейчас их особенно переполняют нежные чувства. По мнению астрологов, люди, родившиеся под этим знаком, в 2020 году научились справляться с перепадами настроения, которые раньше влияли на их отношения. Весам рекомендуют продолжать вести себя сдержанно.

Скорпионы

В 2020 году Скорпионы своим трудом добились популярности в своей сфере деятельности. Представители этого знака не зря прислушались к звездам и смогли достичь новых высот. Астрологи утверждают, что им год принес удачу в делах, связанных с деньгами и покупкой или продажей недвижимости.

Козероги

Козероги в этом году нашли свое признание, уверены астрологи. Кроме того, представители этого знака смогли заложить основу для успешного предприятия и, преодолев разногласия, добиться гармонии в семейных отношениях. Этот год для Козерогов был непростым, но удачным, говорят звезды.

Ранее 5-tv.ru, ТОП-3 знака зодиака, у которых резко изменится жизнь в зеркальную дату 11.11.2020.