Агент сестры Анны Ковальчук ответила на слухи о ее романе с Харламовым

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Егор Измалкин
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После развода с Кристиной Асмус юмориста заметили в компании Екатерины Ковальчук на отдыхе в Сочи.

Агент сестры Анны Ковальчук ответила на слухи о ее романе с Харламовым

Фото: Instagram @asmuskristina

Агент актрисы Екатерины Ковальчук Алена Грановская прокомментировала слухи по поводу возможного романа ее подопечной с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым порталу Teleprogramma.pro.

«Я ничего не могу сказать. Вас не должно волновать, где находится Екатерина. Она сейчас на съемках. Но это не съемки «Гусара», — отметила Грановская, при этом не уточнив, в каком именно проекте сейчас задействована Екатерина. 

Instagram @katerinakovalchyk

Ранее в сети появились домыслы, что Харламов начал встречаться с Екатериной Ковальчук, с которой познакомился на съемках сериала «Гусар» после развода с Кристиной Асмус. Якобы звезд заметили вместе на отдыхе в Сочи. Многие признали, что новая предполагаемая пассия Харламова очень похожа на его бывшую супругу. Также о возможной избраннице юмориста известно, что она — сестра 43-летней актрисы Анны Ковальчук, известной по ролям в таких сериалах, как «Тайны следствия» и «Мастер и Маргарита». Они являются сводными сестрами по отцу. О родстве со знаменитостью Ковальчук-младшая узнала только в 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал от том, что Асмус и Харламов находятся в процессе раздела имущества. Им предстоит поделить таунхаус на Рублевском шоссе площадью в 410 квадратных метров, который оценивается в 90-100 миллионов рублей.

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