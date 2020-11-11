Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19

Известный российский актер, телеведущий и участник команды КВН «Уральские пельмени». Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом. Как рассказал юморист агентству ТАСС, у него поднялась температура. Также есть небольшое поражение в легких. В связи с этим шоумен согласился на рекомендации врачей о необходимости терапии.

«Глобально все нормально», — резюмировал Светлаков.

Как стало известно 5-tv.ru, около восьми часов вечера артист обратился в больницу имени Боткина. Там ему сделали компьютерную томографию и по ее результатам перевели в городскую больницу. Комик находится в состоянии средней степени тяжести.

Сергей Светлаков известен зрителям как участник КВН и таких проектов как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!», «Полный блэкаут». Также популярность звезде принесли ему роли в серии новогодних фильмов «Елки» и комедий «Горько!».