Шоумен сообщил, что у него поднялась температура, а также есть небольшое поражение легких.

Сергей Светлаков госпитализирован с COVID-19

Фото: www.globallookpress / Anatoly Lomokhov

Известный российский актер, телеведущий и участник команды КВН «Уральские пельмени». Сергей Светлаков госпитализирован с коронавирусом. Как рассказал юморист агентству ТАСС, у него поднялась температура. Также есть небольшое поражение в легких. В связи с этим шоумен согласился на рекомендации врачей о необходимости терапии.

«Глобально все нормально», — резюмировал Светлаков.

Как стало известно 5-tv.ru, около восьми часов вечера артист обратился в больницу имени Боткина. Там ему сделали компьютерную томографию и по ее результатам перевели в городскую больницу. Комик находится в состоянии средней степени тяжести.

Сергей Светлаков известен зрителям как участник КВН и таких проектов как «Наша Russia», «Прожекторперисхилтон», «Comedy-баттл», «Слава Богу, ты пришел!», «Полный блэкаут». Также популярность звезде принесли ему роли в серии новогодних фильмов «Елки» и комедий «Горько!».

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