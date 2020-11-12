Переплюнет все несчастья: Почему стоит бояться приближающуюся пятницу, 13-е

В високосный 2020 год, который оказался одним из самых страшных для жителей Земли, все пятницы, приходящиеся на 13 число, очень опасны. А выпавшая на эту неделю пятница 13 ноября будет самой опасной из них, предупредила в эксклюзивном интервью 5-tv.ru таролог Марианна Абравитова.

«Во-первых, год високосный, особенный год. Я бы сказала, что он самый високосный из всех високосных, которые мы с вами помним. При нашей жизни ничего более ужасного мы не припомним. Соответственно, все пятницы, 13-е этого года крайне опасны, и самая опасная та, что будет на этой неделе», — отметила она.

В связи с этим таролог дала несколько советов.

«Я бы вообще в идеале посоветовала замереть в этот день — не ходить на работу, не включать газ, не купаться. Вот все стихии, которые нас окружают, чтобы были мы в отношении них очень прозрачными, чтобы мы с ними постарались не соприкасаться», — сказала предсказательница.

Она предлагает провести в медитациях день, когда «все черти вышли на охоту». По словам Абравитовой, все что не успел натворить подходящий к концу 2020 год, будет сконцентрировано в ближайшую пятницу 13-го.

«Нас ждут неприятности и на дороге, и с людьми, есть от людей опасность и мошенничества, и обмана, и конфликта, и даже физическая угроза, физическая опасность. Если у вас назначены какие-то очень серьезные дела на пятницу 13 ноября, пожалуйста, перенесите эти дела, потому что ничего хорошего из них не получится», — предупредила таролог.

Она подчеркнула, что в независимости, верит ли человек в проклятие пятницы 13-го, или вообще не верит ни в какие приметы, это никого не спасет. И напомнила, что у каждого из нас уже есть солидный багаж опыта того, что нам «прилетело» в этом году, а потому есть смысл подумать о том, что есть еще такая «точка притяжения» всего негатива — в любой год, — когда 13 число месяца приходится на пятницу.

«Эта пятница 13-е переплюнет все», — заключила Абравитова, предсказав, что в субботу 14-го мы услышим от знакомых и прочтем в интернете самые невероятные истории.

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