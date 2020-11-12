Некоторые мужчины успешны в карьере, однако мужья из них получаются ужасные. Портал news.noteru.com рассказал, с представителями каких знаков зодиака, по мнению астрологов, лучше не заводить серьезных отношений.

Овны

Овны умеют пускать пыль в глаза своей пассии. Они могут показаться очаровательными при знакомстве, но милый характер быстро изменится после свадьбы, считают астрологи. Представителям данного знака присуща грубость и наглость. В браке Овны никогда не будут искать компромиссов, и спорить с ними бессмысленно. Жить с Овнами просто невыносимо.

Львы

По словам астрологов, Львы не способны любить никого, кроме себя, при этом считают, что их половинкам очень повезло завязать с ними отношения. Женщина, по мнению представителей этого знака, обязана осыпать их восхищенными комплиментами, постоянно слушать и ни за что не перебивать. Львы ненавидят критику, но любят критиковать сами. Рядом с собой он не потерпят «серую мышку». В семье Лев хочет занимать место царя.

Водолеи

Водолеи — собственники, утверждают астрологи. После свадьбы они запретят женщине любые контакты с друзьями и подругами, при этом на него подобные ограничения не распространяются. Представители этого знака очень ценят свободу и не торопятся после работы домой. Водолеи считают нормой измены со своей стороны. Упреки они принимать не готовы. Если слышат недовольства от любимой — уходят из семьи.

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