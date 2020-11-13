«Муж сам сбежал от тебя»: Миро отчитала Муцениеце за травлю Карпович

Актриса Агата Муцениеце может быть инициатором той травли, что обрушилась на ее коллегу Мирославу Карпович после известия о ее романе с Павлом Прилучным. Так полагает известный блогер Лена Миро считает. По ее мнению, звезда до сих пор не может простить супругу ухода к юной и нежной сопернице, а потому всеми доступными способами пытается осквернить ее репутацию.

Выяснилось, что под этим Миро подразумевала громкие статьи в известных изданиях, где «любвеобильную» Карпович обвиняли в попытке увести из семьи не только Прилучного, но и прославленного фигуриста Алексея Ягудина.

Сама блогер не верит ни в корысть и беспринципность Мирославы, ни в то, что Агата, как и обещала, с гордо поднятой головой отправилась навстречу новому счастью.

«Стало совершенно очевидно, что Агата Мученица никогда не простит мадам Карпович. Увела мужа? Будешь страдать. <…> Смешнее всего тут получилось про Агату — „женщину европейского склада“, которая терпеть не стала и гордо ушла. Серьезно? Так все и было? <…> Ржака, конечно, так и хочется сказать: уймись, Агатка. Муж твой сбежал не к Карпович, а от тебя», — подчеркнула Миро.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Обращаясь к эск-супруге Прилучного, блогер посоветовала ей как можно скорее заняться собственными проблемами и обратить внимание на свое поведение. В противном случае звезду так и будут подстерегать несчастья.

«Можно всю жизнь гадить подлой разлучнице. Втоптать ее репутацию в самое дно. Но лучше, я уверена, заняться собственной жизнью — забыть, отпустить ситуацию и дальше спокойно жить», — подытожила звезда.

Прожив в официальном браке более девяти лет, Агата Муцениеце и Павел Прилучный развелись 15 июня 2020 года. В союзе у влюбленных родились двое детей — дочь Мия и сын Тимофей. Малыши общаются с обоими родителями и даже остаются с ночевками у знаменитого папы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каковы шансы на воссоединение семьи Муцениеце — Прилучный.