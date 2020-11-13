Каким знакам зодиака необходимо срочно почистить карму к Новому году?

Наша судьба состоит не только из предначертанных событий. Каждый человек может повлиять на ход истории. Делая выбор в пользу не самых порядочных поступков, мы рискуем потерять благосклонность высших сил. В этом году представителям некоторых знаков зодиака стоит переосмыслить свои решения и освободить карму от груза совершенных ошибок. Экстрасенс Кажетта Ахметжанова рассказала Lisa.ru, кому стоит заняться реабилитацией своей души.

Дева

В этом году Девы были не очень внимательны к проблемам родных и близких. Прохладные отношения в семье могут в будущем стать причиной неприятностей. Ссоры, обман в романтических отношениях, безучастность в делах близких негативно отразятся на внутреннем состоянии и на текущих делах. Проанализируйте свои решения и постарайтесь нести добро в мир — тогда грядущий год будет успешнее предыдущего.

Телец

Тельцы в 2020 году были слишком зациклены на себе и своих потребностях. Пришло время проявить заботу об окружающих. Находиться в зоне комфорта — приятно и спокойно, но это главный тормоз вашего личного и профессионального роста. Поставьте себя в непривычную ситуацию и сделайте доброе дело для другого. Преодоление собственного эгоизма гармонизирует вас и принесет много радостных событий в новом году.

Овен

Овны, вы не сдерживали себя и зачастую были чересчур резки к близким. Но помните, разрушительная энергия, которую вы направляете в мир, возвращается и становится причиной ваших бед. Воздержитесь от сплетен и излишнего критиканства. Лишь удалив негатив из своей жизни, в том числе направленный на других, вы создадите плодородную почву для будущих побед.

Стрелец

В этом году вы были слишком строги к окружающим. Ваши негативные посылы влияли на жизнь коллег, родных, близких. Неужели вы хотите быть причиной чьих-то неудач? Более того, жертвы вашей агрессии не останутся не отомщенными — судьба ответит вам проблемами в личной жизни и на работе. Вспомните, кого обидели и найдите в себе силы попросить прощения. И постарайтесь тщательней обдумывать свои действия, зная об их последствиях.

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