«Слава богу, что вы здесь!» —российские миротворцы вошли в Степанакерт

Российские миротворцы вошли в Степанакерт. Вдоль линии соприкосновения развернуты десять наблюдательных постов.

В регион возвращается все больше мирных жителей — люди верят, что война наконец закончилась. Как они встречают наши батальоны, увидел Денис Кулага.

К вечеру у границ города Степанакерт появилась российская военная техника. Здесь организован один из ключевых пропускных пунктов. Там в восьми километрах самый неспокойный район город Шуша. И там же стоит еще один блок-пост. Вообще на протяжении всего так называемого Лачинского коридора будет организовано 16 подобных пропускных пунктов для поддержания мира и порядка на этой территории.

Оперативная реакция на любую попытку нарушения режима тишины. Гарант соблюдения всех пунктов договоренностей между Россией, Арменией и Азербайджаном.

То, чего, можно сказать, всю неделю ждали мирные жители, покинувшие регион из-за войны, случилось. Российские миротворцы заняли полностью всю дорогу от столицы Нагорного Карабаха до границы с Арменией

«Режим прекращения огня соблюдается во всей линии соприкосновения. продолжается развертывание основных сил российского миротворческого контингента. Для выполнения миротворческих задач, предотвращения инцидентов, и обеспечения безопасности российских военнослужащих организованно непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении, установлены прямые каналы связи», — заявил руководитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Также согласно подписанному тремя странами договору, армянские военнослужащие и добровольцы целыми эшелонами возвращаются в родные дома. Люди начинают привыкать к мирной жизни.

«Куда выезжать? Война закончилась, оружие поставили, оружие положили и мирно будем жить!» — подчеркивает житель Степанакерта Нарек Варутян.

Все дороги в неспокойном регионе разблокированы. Созданы все условия для возвращения беженцев в свои дома.

Главный символ обороны Степанакерта и всего южного фронта Нагорного Карабаха — центральная церковь города снова ждет своих прихожан. Это сложно представить, но ведь всего неделю назад в стенах этого храма укрывались от бесконечных бомбежек мирные жители. Но после угрозы захвата города самые стойкие покинули регион. И вот сегодня двери церкви открыты для прихожан.

Работа российских миротворцев поделена на две зоны — Север и Юг. Отныне наши военные будут регулярно патрулировать территорию, на которой всего пару дней назад шли ожесточенные бои. С воздуха их будет прикрывать авиация.

«Слава богу, что вы здесь! Слава богу, что вы пришли в Армению. Люди все время хотели, чтобы русские солдаты были здесь», — говорит Карина Карапетян.

И тут же результат — в городе поверили, что войне конец! Ночью в Степанакерте впервые за 46 дней зажгли уличное освещение.