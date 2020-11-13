Видео экстренной посадки Ан-124 «Руслан» в Новосибирске

В сети появилось видео момента захода на аварийную посадку транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в аэропорту Новосибирска. Ролик опубликовал портал NGS.ru. Судно на ходу потеряло деталь, а после приземления выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

В результате падения детали никто не пострадал. Она упала на крышу склада и пробила ее насквозь. Также после экстренной посадки пострадала взлетно-посадочная полоса, само судно повредило фюзеляж, двигатель и шасси. Аэропорт «Толмачево», где случился инцидент, временно закрыт для приема рейсов.

Как писал ранее 5-tv.ru, в Росавиации назвали предварительные причины авиапроисшествия. По факту выкатывания судна за пределы взлетно-посадочной полосы инициирована проверка.