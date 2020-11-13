Владимир Конкин не хочет писать завещание из суеверия. Адвокат Сергей Жорин в беседе с 5-tv.ru назвал этот шаг именитого артиста ошибочным. Он перечислил, какие последствия могут ждать родню актера в случае, если он не передумает.

По словам юриста, который ведет дела многих звезд отечественного шоу-бизнеса, его практика показывает, что после смерти известных людей не находится бескорыстных родственников. Ради наследства они порой готовы не только засудить друг друга, но и откопать покойного, чтобы доказать свое право на его имущество.

«В случае отсутствия завещания так называемая грызня среди наследников фактически неминуема. Даже если при жизни своего состоятельного родственника они поддерживали дружеские отношения, моя практика показывает, что никто никогда не отказывается от денег. И даже если нет очевидных правовых оснований, чтобы претендовать на наследство, все равно наследники второй, третьей и последующих очередей пытают свое счастье и подают иски. Порой это даже заканчивается эксгумацией своего „любимого“ родственника, чтобы либо доказать свое родство, либо его оспорить», — рассказал Жорин.

Более того, если артист не хочет подумать о своих наследниках, ему наверняка может быть небезразлично собственное имя и память. Мало приятного, когда фамилия покойного фигурирует в скандалах, и ассоциации у общества остаются не с его заслугами, а с войной за его наследство, отметил адвокат.

«Это как минимум, забота о своих родственниках, чтобы они не переругались, и как максимум, забота о себе, о своей памяти. Потому что если после смерти человек возникает ожесточенная битва за наследство, порой, уже на второй план уходят его заслуги, достижения при жизни. И тому большое количество примеров. Поэтому, если Конкин не хочет заботиться о родственниках, пусть позаботится о себе», — посоветовал юрист.

Что же до мистической составляющей отказа от завещания, на которую ссылался Конкин, то это не более чем предрассудок, добавил Жорин.

«И нет здесь никакой плохой приметы или других кармических историй. Это либо отговорки, чтобы не писать завещание, либо предрассудки. И то, и другое, на мой взгляд, неправильно. Мое мнение, что завещание нужно писать всегда. И необязательно, когда у человека преклонный возраст. Никто никогда не знает, сколько нам осталось жить. Завещание имеет смысл писать, на мой взгляд, когда есть, что завещать», — резюмировал адвокат.

После трагической гибели дочери актера Софии Конкиной вокруг его семьи бушуют скандалы. Безутешный отец не верит в случайность смерти наследницы. Девушка утонула в бассейне фитнес-центра, хотя прекрасно, по уверению отца, умела плавать. Расследование обстоятельств ее гибели длится уже почти два месяца. Трагедия обнажила скелеты в шкафу семьи актера: так, после потери дочери он рассорился с сыном, которого зовет теперь просто однофамильцем. Ранее 5-tv.ru писал, чего боится Владимир Конкин, отказываясь писать завещание.