Боец смешанных единоборств Руслан Абдо в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал о нападении Адама-Джамала Яндиева. По словам спортсмена, он первым оказался на месте происшествия и попал под руку коллеги по цеху. Когда подъехал Сергей Харитонов, разъяренный боец бросился и на него.

Причины агрессивного поведения спортсмена Руслан Абдо пока прояснить не может.

«Непонятно. Просто у Адама с головой непорядок полный! На меня напал, а потом напал на Сергея. Не могу вам точно сказать из-за чего он был (конфликт — Прим.ред.). Я приехал немножко раньше. Адама мы давно знаем. <…> Как можно провоцировать человека, который сам по себе невменяемый? Разговор был абсолютно неконфликтный, просто общались и все», — сказал Руслан Абдо.

Когда Адам-Джамал Яндиев узнал, что спортсмен является другом Сергея Харитонова, он начал перепалку и внезапно ударил мужчину по носу. Позднее очевидцы рассказали Руслану Абдо о нападении на Сергея Харитонова. Агрессивный боец набросился на оппонента с кастетом и нанес удар в глаз.

«Сейчас мы все в больнице, пытаемся все залечить. Потом будет выяснять ситуацию.<…> Сотрясение мозга, перелом носа, много ушибов. Там на камерах видно, как он ни с того ни с сего напал, практически со спины. Выходили в коридор разговаривать, он почему-то кинулся драться. Может, побоялся бить в лицо, как-то сделал это со спины. Не совсем по-мужски!» — сказал Руслан Абдо.

Пострадавший спортсмен добавил, что решение о привлечении Адама-Джамала Яндиева они с Сергеем Харитоновым примут после выяснения его мотивов. Руслан Абдо подчеркнул, что никаких конфликтов перед инцидентом между мужчинами не было. Боец добавил, что поведение Яндиева их крайне удивило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нападение на бойца Сергея Харитонова попало на видео.