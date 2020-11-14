Онкологические заболевания — одна из тех вещей, которых боятся миллионы людей на планете. Именно поэтому пациенты отмечают у себя симптомы рака даже тогда, когда на самом деле их нет. О том, как не спутать ложные признаки болезни с настоящими 5-tv.ru рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, в современной онкологической науке есть понятие гипердиагностики опухолевого процесса. Это когда пациенту ставят диагноз рак, который потом не подтверждается. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет показатель онкомаркера, резкое повышение которого дает почву для таких выводов.

«Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», — подчеркнул медик.

Кроме того, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может напугать человека. В любом случае, напомнил онколог, важно всегда обращаться не к одному врачу, а к нескольким. Это поможет избежать ошибки.

«Иногда патоморфолог пишет — “подозрение на опухоль”. Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе», — заверил врач.

И, наконец, самый распространенный вариант, когда человек сам находит у себя симптомы рака, прочитав что-либо в интернете. Этого делать не стоит, если вы подозреваете, что со здоровьем что-то не так — следует обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой.

«Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования», — подчеркнул медик.

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