Как отличить ложные симптомы рака от настоящих? — совет онколога

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 858

Медик напомнил, что важно услышать не одну, а несколько точек зрения при постановке диагноза.

Фото, видео: Depositphotos / Syda_Productions; 5-tv.ru

Онкологические заболевания — одна из тех вещей, которых боятся миллионы людей на планете. Именно поэтому пациенты отмечают у себя симптомы рака даже тогда, когда на самом деле их нет. О том, как не спутать ложные признаки болезни с настоящими 5-tv.ru рассказал онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, в современной онкологической науке есть понятие гипердиагностики опухолевого процесса. Это когда пациенту ставят диагноз рак, который потом не подтверждается. Сделать ложный вывод врачу иногда позволяет показатель онкомаркера, резкое повышение которого дает почву для таких выводов.

«Повышение онкомаркера в два-три раза не говорит ни о каком патологическом онкологическом процессе. Зачастую это может быть связано с абсолютно доброкачественными процессами», — подчеркнул медик.

Кроме того, иногда пациентам ставят предварительный диагноз, который может напугать человека. В любом случае, напомнил онколог, важно всегда обращаться не к одному врачу, а к нескольким. Это поможет избежать ошибки.

«Иногда патоморфолог пишет — “подозрение на опухоль”. Естественно, пациент начинает тревожиться с таким диагнозом. Правила хорошего тона в настоящий момент говорят о том, что можно и даже нужно получать второе мнение. Оно может говорить совершенно о другом доброкачественном процессе», — заверил врач.

И, наконец, самый распространенный вариант, когда человек сам находит у себя симптомы рака, прочитав что-либо в интернете. Этого делать не стоит, если вы подозреваете, что со здоровьем что-то не так — следует обращаться к врачу, а не заниматься самодиагностикой.

«Обязательно обращайтесь к специалистам, чтобы вам назначали правильные и рекомендованные обследования», — подчеркнул медик.

Ранее 5-tv.ru публиковал советы онколога, как определить меланому по родинкам.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
77.33
0.22 91.32
0.51
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября

Последние новости

20:16
«Не нужно скандала»: Лещенко предложил альтернативу бойкоту «голубых огоньков»
20:03
ТОП-4 громких скандала с участием бойца MMA Яндиева, избившего Харитонова
19:48
Близкий друг Джигарханяна рассказал, составил ли актер завещание
19:38
Человеческими останками засыпали обледенелую дорогу под Иркутском — фото
19:25
«Отвратительный случай» — боец ММА Артем Тарасов о драке Яндиева с Харитоновым
19:08
Как отличить ложные симптомы рака от настоящих? — совет онколога

Сейчас читают

«Стало плохо»: Иван Ургант о госпитализации Мити Хрусталева
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 ноября
Стало известно, куда летели телеведущий Колтовой и его спутница

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Стали известны первые предварительные итоги выборов в США