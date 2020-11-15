Несмотря на солидный возраст, народный артист РСФСР Михаил Боярский не перестает удивлять любимых поклонников. Звезда «Трех мушкетеров» в свои 70 исполнил зажигательный танец для TikTok и приковал к себе взгляды миллионной аудитории новомодной соцсети.

В кадре — любимый миллионами Д’Артаньян напевает забавную композицию на английском языке и учит «партнера» необычным танцевальным движениям.

«А попробуйте так…» — загадочно подписал видео в своем Instagram Боярский.

Instagram @boyarskiy_official

Пользователи сети высоко оценили творческие порывы Михаила Сергеевича, отметив, что многие в его возрасте лишний раз «бояться сделать зарядку». Он же даст фору даже молодым, обходя их и по артистизму, и по харизме.

«Какой же молодец! Здоровья вам, Михаил Сергеевич!

«И это накануне 71-го дня рождения!»

«Прекрасное дурачество! В ногу со временем!»

«Обожаю! Зажглась новая звезда TikTok!» — восклицали фолловеры артиста.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение Михаила Боярского к поклонникам, где тот открыто рассказал о минусах своего характера.