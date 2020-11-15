«Зажглась звезда TikTok!» — 70-летний Боярский исполнил умопомрачительный танец
Знаменитый актер стал участником необычного эксперимента.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Instagram @boyarskiy_official
Несмотря на солидный возраст, народный артист РСФСР Михаил Боярский не перестает удивлять любимых поклонников. Звезда «Трех мушкетеров» в свои 70 исполнил зажигательный танец для TikTok и приковал к себе взгляды миллионной аудитории новомодной соцсети.
В кадре — любимый миллионами Д’Артаньян напевает забавную композицию на английском языке и учит «партнера» необычным танцевальным движениям.
«А попробуйте так…» — загадочно подписал видео в своем Instagram Боярский.
Пользователи сети высоко оценили творческие порывы Михаила Сергеевича, отметив, что многие в его возрасте лишний раз «бояться сделать зарядку». Он же даст фору даже молодым, обходя их и по артистизму, и по харизме.
«Какой же молодец! Здоровья вам, Михаил Сергеевич!
«И это накануне 71-го дня рождения!»
«Прекрасное дурачество! В ногу со временем!»
«Обожаю! Зажглась новая звезда TikTok!» — восклицали фолловеры артиста.
Ранее 5-tv.ru публиковал видеообращение Михаила Боярского к поклонникам, где тот открыто рассказал о минусах своего характера.
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