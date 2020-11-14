Наверное, никогда еще люди так не ждали Нового года, как сейчас, в 2020-м. Все мечтают, что с боем курантов злой рок, так люто обрушившийся на человечество в этом году, уйдет, и наступят гармония и счастье. Поспособствовать этому можно, соблюдая некоторые правила празднования, рассказала 5-tv.ru астропсихолог, таролог, мастер-рейк Олеся Мезенцева.

Год грядущий, 2021-й, пройдет под знаком металлического быка. Чтобы задобрить его, следует грамотно подобрать наряд, оформить стол и встретить праздник в нужной компании.

«Бык — скотина домашняя, поэтому лучше Новый год встретить в кругу близких, друзей, родственников. Если нет возможности, обязательно позвоните в праздник родным», — посоветовала астропсихолог.

Бык непритязателен к нарядам, поэтому можно надеть что-то уже имеющееся в гардеробе, либо сшить костюм своими руками. В крайнем случае — заказать у портного. Зато особое внимание стоит уделить выбору цветовой гаммы платья. Ни в коем случае нельзя одеваться в красное и вообще яркое.

«Исключите из цветов наряда насыщенный красный, вообще любые чрезмерные, яркие и контрастные тона. Главные тона — белый, молочный, шампань, нежно-розовый, бежевый, слоновая кость, нюдовый. Эти же правила по выбору цвета применяйте и к сервировке стола», — отметила таролог.

Подавать на стол блюда из хозяина года — дурной тон, который может его разозлить. Поэтому, по словам эксперта, стоит оставить яства из говядины для другого случая.

«Исключите из меню любые блюда с телятиной и говядиной. Допускается рыба, баранина, свинина, любая птица. Обязательно на столе должны быть фрукты. Так как бык — травоядное животное, приветствуется большое количество зелени, грибы, яблоки», — рассказала Мезенцева.

Характер животного стоит учесть и при выборе подарков. По словам астропсихолога, бык — животное практичное, поэтому дарить безделушки не рекомендуется.

А пока до Нового года остается еще чуть полтора месяца, 5-tv.ru предлагает узнать, что ждет представителей всех знаков зодиака с 16 по 22 ноября.