🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака
Сегодня, 16 ноября, растущая Луна в Стрельце будет способствовать легкому решению любых бюрократических вопросов, поэтому представителям многих знаков зодиака стоит заняться серьезными делами.
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 ноября, растущая Луна находится в знаке Стрельца, а значит в этот день будут без особого труда решаться сложные вопросы. Астрологи рекомендуют обратить внимание на дела, связанные с документами. К тому же любые начинания будут легко реализовываться, так как получат дополнительную энергетическую поддержку.
♈ Овен
Овны, всем известно, для того, чтобы узнать других, для начала нужно познать себя. Однако не все в курсе, чтобы познать себя, стоит заглянуть себе в душу, а для этого стоит заняться медитацией. Этот простой совет китайских мудрецов позволит вам добиться успеха. Вы найдете ответы на все свои вопросы, если сможете войти в режим Инь. Настало идеальное время, для того чтобы освоить медитативные практики и отвлечься от хлопот.
Космический совет: посвятите время медитации.
♉ Телец
Тельцы, пора забыть о режиме «абонент временно недоступен» и, наконец, разобраться в себе. Выберите один вариант: либо да, либо нет. Нельзя усидеть на двух стульях сразу. Если вы выбрали «нет», порвите все связи с прошлым. Если «да» — поработайте над их восстановлением. Но перед этим подумайте хорошенько. Вы не будете жалеть, если решите снова впустить людей из прошлого в вашу жизнь? Они ее не разрушат?
Космический совет: примите окончательное решение!
♊ Близнецы
Близнецы, прекратите отталкивать людей. Перестаньте строить барьеры там, где и без того достаточно границ. Позвольте себе открыть свое сердце для новых чувств, даже если рискуете получить травму. Звезды сулят вам настоящую любовь, поэтому не бойтесь оказаться обманутыми. Впрочем, о тишине забывать тоже не стоит. Постоянные вечеринки — это тоже не для вас. Партнер должен понимать, что вы любите спокойствие.
Космический совет: откройтесь для новых отношений.
♋ Рак
Даже изменившийся мир — не место для стресса и депрессии. Это место радости, изобилия, любви, сострадания и творчества. Как вы хотите жить, Раки? Вселенная хочет, чтобы вы преодолели страхи, которые удерживают вас в матрице. Высшие силы позаботятся о ваших желаниях в соответствии с вашими заслугами, несмотря на общее состояние хаоса. Доверьтесь судьбе.
Космический совет: покиньте матрицу, преодолев страх перед переменами.
♌ Лев
Учитывая общее состояние хаоса, ваша деловая жизнь в данный момент может выглядеть не лучшим образом. Переживать об источнике вашего дохода вполне естественно, Львы. В этой ситуации вы можете не видеть, что даже самые темные тучи имеют серебряную подкладку, однако помощь уже в пути. Пусть и не та, которую вы себе представляете. Просто откройтесь тому, что Вселенная приготовила для вас.
Космический совет: долгожданная помощь уже направляется к вам.
♍ Дева
Возникшее чувство страха далеко не всегда означает, что нужно все бросить. Очень часто оно свидетельствует о том, что вы на пути к грандиозному открытию. Не позволяйте себе отступать при первых признаках неуверенности. Вы убили множество драконов в прошлом, Девы. Текущий период может стать для вас временем прорыва на работе и в карьере. Поверьте, что на вас смотрят правильные люди и по правильным причинам.
Космический совет: победа над своими страхами приведет вас к успеху.
♎ Весы
Жизнь по ту сторону вашего экзистенциального кризиса выглядит ярко и красиво, Весы. Вы испытываете чувство, которое возникает при налаживании своей жизни и понимания, что вы на правильном пути. Нет другого выхода из данной ситуации, кроме как отдаться рутине. Так что продолжайте работать и улыбаться. Вы все ближе и ближе к месту назначения.
Космический совет: трудитесь и вам улыбнется удача!
♏ Скорпион
Наверняка происходящее вокруг в последнее время буквально сводит вас с ума. Кажется, будто все перемешалось: презентации, поливка цветов, собеседование, приготовление торта, разговор с начальником и приборка!.. Хочется кричать от этой неразберихи. На самом деле, все, что вам сейчас нужно — составить подробный распорядок дня. Повесьте его прямо над рабочим столом и строго соблюдайте. Это избавит вас от «распыления».
Космический совет: отставить истерику, пора разделаться с ненужными делами!
♐ Стрелец
Стрельцы, не кажется ли вам, что вы тратите очень много времени и сил, чтобы погасить в себе «непомерные» амбиции. В итоге, приходится мириться с посредственным существованием и отказываться от заветной мечты. Вот только Вселенная говорит вам — вы все можете. Более того, на этот раз она дает вам редкий шанс. И только от ваших смелости и упорства зависит, сумеете ли вы воплотить в реальность то, чего так долго жаждали.
Космический совет: встряхнитесь и направьте все силы на достижение цели.
♑ Козерог
Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Какие семена вы хотите посадить в своей реальности, Козероги? Знайте, что иногда рай и ад присутствуют прямо здесь. Вы чувствуете, что негативные эмоции разрушают вас изнутри? Обратитесь к медитации. Это поможет наладить отношения с самим собой и окружающими.
Космический совет: помните — что посеешь, то и пожнешь.
♒ Водолей
Водолеи, не кажется ли вам, что иногда вы забываете, насколько вы сильны. Может ли ваша заниженная самооценка быть причиной того, что вы не можете постоять за себя и спросить, чего вы заслуживаете? Будьте увереннее в себе! Наберитесь смелости и расскажите о ваших проблемах близкому человеку, он сможет вас настроить на нужный лад.
Космический совет: вы нуждаетесь в повышении самооценки.
♊ Рыбы
Если вас не совсем устраивают отношения с близким человеком, вспомните, как часто вам в последнее время приходилось слышать от него отказы? Задумайтесь о том, на чем строятся ваши взаимоотношения. Рыбы, расставьте приоритеты и не бойтесь заявить о себе. Возможно, вы достойны большего внимания, чем-то, что вам уделяют.
Космический совет: пересмотрите свои отношения с близкими.
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