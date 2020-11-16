🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 ноября, растущая Луна находится в знаке Стрельца, а значит в этот день будут без особого труда решаться сложные вопросы. Астрологи рекомендуют обратить внимание на дела, связанные с документами. К тому же любые начинания будут легко реализовываться, так как получат дополнительную энергетическую поддержку.

♈ Овен

Овны, всем известно, для того, чтобы узнать других, для начала нужно познать себя. Однако не все в курсе, чтобы познать себя, стоит заглянуть себе в душу, а для этого стоит заняться медитацией. Этот простой совет китайских мудрецов позволит вам добиться успеха. Вы найдете ответы на все свои вопросы, если сможете войти в режим Инь. Настало идеальное время, для того чтобы освоить медитативные практики и отвлечься от хлопот.

Космический совет: посвятите время медитации.

♉ Телец

Тельцы, пора забыть о режиме «абонент временно недоступен» и, наконец, разобраться в себе. Выберите один вариант: либо да, либо нет. Нельзя усидеть на двух стульях сразу. Если вы выбрали «нет», порвите все связи с прошлым. Если «да» — поработайте над их восстановлением. Но перед этим подумайте хорошенько. Вы не будете жалеть, если решите снова впустить людей из прошлого в вашу жизнь? Они ее не разрушат?

Космический совет: примите окончательное решение!

♊ Близнецы

Близнецы, прекратите отталкивать людей. Перестаньте строить барьеры там, где и без того достаточно границ. Позвольте себе открыть свое сердце для новых чувств, даже если рискуете получить травму. Звезды сулят вам настоящую любовь, поэтому не бойтесь оказаться обманутыми. Впрочем, о тишине забывать тоже не стоит. Постоянные вечеринки — это тоже не для вас. Партнер должен понимать, что вы любите спокойствие.

Космический совет: откройтесь для новых отношений.

♋ Рак

Даже изменившийся мир — не место для стресса и депрессии. Это место радости, изобилия, любви, сострадания и творчества. Как вы хотите жить, Раки? Вселенная хочет, чтобы вы преодолели страхи, которые удерживают вас в матрице. Высшие силы позаботятся о ваших желаниях в соответствии с вашими заслугами, несмотря на общее состояние хаоса. Доверьтесь судьбе.

Космический совет: покиньте матрицу, преодолев страх перед переменами.

♌ Лев

Учитывая общее состояние хаоса, ваша деловая жизнь в данный момент может выглядеть не лучшим образом. Переживать об источнике вашего дохода вполне естественно, Львы. В этой ситуации вы можете не видеть, что даже самые темные тучи имеют серебряную подкладку, однако помощь уже в пути. Пусть и не та, которую вы себе представляете. Просто откройтесь тому, что Вселенная приготовила для вас.

Космический совет: долгожданная помощь уже направляется к вам.

♍ Дева

Возникшее чувство страха далеко не всегда означает, что нужно все бросить. Очень часто оно свидетельствует о том, что вы на пути к грандиозному открытию. Не позволяйте себе отступать при первых признаках неуверенности. Вы убили множество драконов в прошлом, Девы. Текущий период может стать для вас временем прорыва на работе и в карьере. Поверьте, что на вас смотрят правильные люди и по правильным причинам.

Космический совет: победа над своими страхами приведет вас к успеху.

♎ Весы

Жизнь по ту сторону вашего экзистенциального кризиса выглядит ярко и красиво, Весы. Вы испытываете чувство, которое возникает при налаживании своей жизни и понимания, что вы на правильном пути. Нет другого выхода из данной ситуации, кроме как отдаться рутине. Так что продолжайте работать и улыбаться. Вы все ближе и ближе к месту назначения.

Космический совет: трудитесь и вам улыбнется удача!

♏ Скорпион

Наверняка происходящее вокруг в последнее время буквально сводит вас с ума. Кажется, будто все перемешалось: презентации, поливка цветов, собеседование, приготовление торта, разговор с начальником и приборка!.. Хочется кричать от этой неразберихи. На самом деле, все, что вам сейчас нужно — составить подробный распорядок дня. Повесьте его прямо над рабочим столом и строго соблюдайте. Это избавит вас от «распыления».

Космический совет: отставить истерику, пора разделаться с ненужными делами!

♐ Стрелец

Стрельцы, не кажется ли вам, что вы тратите очень много времени и сил, чтобы погасить в себе «непомерные» амбиции. В итоге, приходится мириться с посредственным существованием и отказываться от заветной мечты. Вот только Вселенная говорит вам — вы все можете. Более того, на этот раз она дает вам редкий шанс. И только от ваших смелости и упорства зависит, сумеете ли вы воплотить в реальность то, чего так долго жаждали.

Космический совет: встряхнитесь и направьте все силы на достижение цели.

♑ Козерог

Если верить закону кармы, то каждое наше действие имеет последствия. Какие семена вы хотите посадить в своей реальности, Козероги? Знайте, что иногда рай и ад присутствуют прямо здесь. Вы чувствуете, что негативные эмоции разрушают вас изнутри? Обратитесь к медитации. Это поможет наладить отношения с самим собой и окружающими.

Космический совет: помните — что посеешь, то и пожнешь.

♒ Водолей

Водолеи, не кажется ли вам, что иногда вы забываете, насколько вы сильны. Может ли ваша заниженная самооценка быть причиной того, что вы не можете постоять за себя и спросить, чего вы заслуживаете? Будьте увереннее в себе! Наберитесь смелости и расскажите о ваших проблемах близкому человеку, он сможет вас настроить на нужный лад.

Космический совет: вы нуждаетесь в повышении самооценки.

♊ Рыбы

Если вас не совсем устраивают отношения с близким человеком, вспомните, как часто вам в последнее время приходилось слышать от него отказы? Задумайтесь о том, на чем строятся ваши взаимоотношения. Рыбы, расставьте приоритеты и не бойтесь заявить о себе. Возможно, вы достойны большего внимания, чем-то, что вам уделяют.

Космический совет: пересмотрите свои отношения с близкими.

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