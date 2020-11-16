Необычный способ: как жена мэра Томска пыталась спрятать 1,3 миллиарда рублей

Жена арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, Галина, во время обыска в их квартире пыталась избавиться от огромной суммы. Она просто выбросила ее в окно, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах сайт KP.RU.

Оказалось, что при обыске женщина внезапно выкинула в окно подушку с кровати из спальни. На улице ее поймал водитель компании «Томское пиво», принадлежащей арестованному Кляйну. Манипуляции обоих не остались незамеченными — водителя задержали, а подушку изъяли.

Внутри нашлись пластиковые карты банков России и Швейцарии, оформленные на обоих супругов. Общий размер суммы на этих счетах составляет около 1,3 миллиарда рублей.

Мэра Томска подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, в 2016 году Кляйн пытался внести в систему «ГеоКад» неправильные данные об участке рядом с его предприятием «Томское пиво». Предполагается, что он собирался начать там незаконное строительство. Сам подозреваемый вины не признал.

Иван Кляйн занимал пост мэра Томска с 2013 года. До этого он много лет был депутатом местной областной думы и гендиректором «Томского пива».

Ранее 5-tv.ru писал, что мэра Томска арестовали на два месяца — до 13 января 2021 года.