Адвокат Степаненко прокомментировала скандал вокруг отцовства Петросяна

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Алина Потёмкина
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Ранее якобы дочь артиста усомнилась, что 75-летний юморист мог стать родителем в новом браке.

Адвокат Степаненко прокомментировала скандал вокруг отцовства Петросяна

Фото: Instagram @bruhunova

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна нашумел два года назад, но отголоски этого звездного скандала раздаются до сих пор. В начале ноября в сети писали, что дочь юмориста от первого брака Викторина, вставшая в конфликте на сторону Степаненко, выразила сомнение, что 75-летний артист является отцом ребенка своей новой супруги Татьяны Брухуновой. Адвокат Степаненко Елена Забралова в беседе с «Экспресс Газетой» опровергла эту информацию. По ее словам, ни дочь Петросяна, ни экс-жену этот вопрос не волнует.

«Елена Григорьевна, как и я, ее представитель, а также Викторина Петросянц — дочь Евгения Вагановича, никогда и никому не давали никаких комментариев в отношении ребенка Брухуновой. Вопросы о том, кто в действительности является отцом ее ребенка, если такие имеются, должны волновать только Евгения Петросянца (настоящая фамилия народного артиста — Прим. ред.)», — заявила юрист.

Евгений Петросян почти сразу после развода со Степаненко женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Паре долго ставили в вину большую разницу в возрасте — новой супруге артиста 31 год, в то время как юмористу уже исполнилось 75. В марте 2020 года стало известно, что у пары родился сын, Ваган. Жена Петросяна регулярно показывает малыша в Instagram своим подписчикам, но часто сталкивается с критикой и нападками хейтеров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петросян вступился за жену.

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