У Прохора Шаляпина объявилась еще одна беременная любовница. Девушка из Иваново Виктория Тимофеева утверждает, что тайно встречалась с певцом на протяжении шести последних лет, пока публика следила за его романами с Анной Калашниковой, Виталиной Цымбалюк-Романовской, Татьяной Дэвис и прочими дамами. Теперь же она ждет ребенка, а артист, как только узнал об этом, выгнал ее из московской квартиры. Со своей историей бывшая продавщица супермаркета пришла на ток-шоу «На самом деле», чтобы через общественность повлиять на любовника.

«Говорил, что все эти отношения с богатыми женщинами только ради денег», — приводит слова Виктории интернет-портал «Утро.ру».

Как рассказала девушка, такая ситуация ее не устраивала, но она все-таки верила Прохору. Тот перевез ее из Иваново в Москву, содержал, и даже поначалу был рад, когда Тимофеева сообщила, что беременна, но потом внезапно все изменилось.

«Он выгнал меня из квартиры и сказал: „До свидания, это не мой ребенок"», — пожаловалась бывшая любовница звезды.

Сам Шаляпин в телеэфире не стал отрицать, что связь с Викторией у него действительно была. Однако, по его словам, это было давно, а насчет отношений девушка преувеличивает. Заинтригованный публике остается только ждать результатов ДНК-теста, которые станут известны через некоторое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой бывшей пассии Прохора Шаляпина — Татьяне Гудзевой, которая родила ему сына. Отцовство певца тоже устанавливалось на ток-шоу, и тогда тест оказался положительным. Через некоторое время Гудзева даже опубликовала в сети фотографии, на которых Шаляпин навещает маленького Федора, однако недавно заявила, что артист снова их бросил. Более того, утверждает, что за это время успела еще раз забеременеть от него и потерять ребенка.