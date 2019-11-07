«Виталина рвет и мечет» Прохор Шаляпин все-таки решил стать папой

Прохор Шаляпин, похоже, все-таки решил стать папой и признал малыша, которого родила его бывшая невеста Татьяна Гудзева. На странице экс-возлюбленной артиста в Instagram появились несколько снимков, на которых Прохор запечатлен над кроваткой маленького Федора. На одном из фото певец кормит малыша из бутылочки. Самого ребенка при этом совсем не видно.

«Father is back (отец вернулся)», — подписала фотографии Гудзева.

Instagram @tati_milli

Многие подписчики Татьяны поздравляют ее. Но одни радуются, а другие язвят по поводу пробуждения отцовских чувств у Шаляпина.

«Наконец-то все на своих местах!»

«Видимо скоро будет новый эфир какой-нибудь передачи. Виталина этого так не оставит…»

«Виталина рвет и мечет».

«Я рада, как будто Прохор ко мне приехал!»

«Конечно, мило на него смотреть такого…»

«Как ему, козлу, не стыдно после всего, что он говорил! Терпения вам, моя дорогая», — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, с Татьяной Гудзевой Прохор Шаляпин встречался до романа с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Однако спустя время женщина заявила, что ждет от певца ребенка. При этом получалось, что их отношения продолжались уже, когда Прохор был с Виталиной. Сам артист все отрицал, и когда в июле мальчик родился, отказывался признать его без теста ДНК. Исследование было проведено в рамках популярного телешоу, но и это не сразу убедило 35-летнего отца. Цимбалюк-Романовская накануне экспертизы заявляла, что не откажется от любимого при любом ее результате.