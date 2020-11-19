«Аня, подоконник рухнет»: Семенович устроила горячую фотосессию возле окна

Фигура Анны Семенович не перестает восхищать ее поклонников и в большей степени — саму певицу. Чтобы похвастаться пышными формами, артистка решила подать себя в необычном антураже. Для этого она надела серое платье с глубоким декольте и забралась на подоконник. Образ дополнили туфли на тонкой шпильке и распущенные светлые локоны.

В таком образе Семенович позировала на видео, которое после выложила в Instagram. В посте она поблагодарила родителей за свою обворожительную фигуру. К тексту звезда добавила хештеги: «красивая девушка», «секси» и «богиня».

«Спасибо Татьяне и Григорию Семенович за эту красоту», — написала певица.

Instagram @ann_semenovich

Как заметило издание «Экономика сегодня», желание 40-летней Семенович удержать негласный титул секс-бомбы разделили не все ее подписчики. По мнению отдельных фолловеров, артистке надо смириться с возрастом и уступить дорогу юным красавицам.

«Куда ей тягаться с молодыми? И зачем? Неужели нет способа быть привлекательной и интересной без подобных смешных попыток?» — написали в комментариях.

«Да я не с кем не тягаюсь, каждому свое. Мне вот лично все свое очень нравится и доставляет удовольствие», — постояла за себя Анна.

Другая часть пользователей указала, что экс-солистке «Блестящих» нужно еще похудеть. Третьи заявили — поправиться. А большинство принимает и восхищается тем, что видит на экране.

«Звездочка наша. Просто супер! Вот мамка с папкой молодцы!»

«Блин, Аня, сейчас подоконник рухнет»;

«Анна, все у вас со всем в порядке, никого не слушайте», — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что переболевшая коронавирусом Семенович пожаловалась на бессонницу.