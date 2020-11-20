Видео закончившегося убийством конфликта в маршрутке Петербурга из-за маски

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео конфликта в петербургской маршрутке, который привел к гибели замдиректора научно-исследовательского сертификационного центра.

Установлено, что мужчина возвращался на общественном транспорте с корпоратива. Через несколько кресел от него, как видно на записи, сидела парочка без средств индивидуальной защиты. Погибший подошел к ним и обратился с требованием соблюдать правила и надеть маску.

Просьба стремительно переросла в конфликт на повышенных тонах. После чего мужчина ударил своего оппонента и вышел из маршрутки. Возмущенный нарушитель выбежал вслед за ним, забыв о своей даме сердца, которая в удивлении осталась сидеть на месте.

На следующей записи видно, что он догнал свою жертву, и они скрылись в темноте. По информации 5-tv.ru, ссора продолжилась на Индустриальном проспекте. Тело мужчины с ножевым ранением было найдено позднее у дома № 10.

Нарушитель масочного режима и подозреваемый в убийстве безработный уроженец Оренбургской области был задержан на следующий день. Оказалось, что он ранее уже привлекался за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, а также за незаконный оборот запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело.