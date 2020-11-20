Как Ренат Ибрагимов нашел счастье с женой младше его на 40 лет?

Народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов отмечает день рождения 20 ноября. В этом году эстрадному певцу исполняется 73 года, однако дедушкой назвать его сложно. За свою жизнь он трижды был женат, но сейчас уверяет — настоящее счастье нашел именно с последней супругой, которая младше на 40 лет. Сегодня артист не только глава семьи, но и многодетный отец — от трех жен у него родились восемь детей.

Первую свадьбу Ибрагимов сыграл еще в юности — ему было 20, и его избранницей стала бухгалтер Тамара. В этом союзе у него родились дочери — Надежда и Вера. Вместе они прожили 14 лет, но сохранить любовь не смогли. Последние годы артист уже присматривал себе новую жену и нашел — ей стала девушка Альбина. Она была моложе певца на 15 лет, но это не стало препятствием для отношений. Уходя из семьи, Ибрагимов оставил бывшей супруге все — четырехкомнатную квартиру, гаражи, машины.

«Взял две сумки и ушел. Встретил девушку, которая отвечала моим требованиям того времени — до 40 лет. В Коране же написано: мужчина до 40 — ребенок, только потом начинаешь относиться к жизни иначе», — вспоминал артист в эфире программы Бориса Корчевникова.

После того как артист ушел от жены, паре пришлось потерпеть неудобства. Даже какое-то время они жили вместе с родителями новой пассии Ибрагимова. Но певец нашел способ не мешать семейству любимой — пару месяцев он проводил на гастролях, а еще один — в театре. Наконец, им удалось обрести счастье, и по мусульманскому обычаю они не только поженились, но и провели обряд никах. В нем есть вопрос — согласна ли женщина на появление второй супруги в жизни мужа? Согласно Корану, это не запрещено. Альбина ответила на этот вопрос отрицательно, сам же певец тогда на этом и не настаивал. Ибрагимов был уверен, что этот союз — последний. Однако судьба распорядилась иначе.

Брак Рената и Альбины продержался 25 лет. В нем родились дети — сын Султан и дочь Айя. Потом отношения супругов изменились, и Ибрагимов начал задумываться о разводе. И тут на его пути появилась Светлана — она подрабатывала официантом в китайском ресторане. Мужчина захотел помочь девушке и занялся ее карьерой. Поначалу он бескорыстно помогал, причем не только с работой, но и пытался даже найти для Светланы жениха. Она отвергла всех кавалеров, и тут Ренат понял — это судьба.

«Человек 20 побывало, а Света ни с кем не захотела встречаться. Через год я ее рассмотрел, понял, что она представляет собой. И осознал, что такая жена нужна мне самому», — вспоминает теперь артист.

Уйти из семьи снова было нелегко. Но к этому Рената подтолкнула вера — они с женой стали по-разному относиться к религии, Альбина не соблюдала многие запреты, и певец принял трудное решение о разводе.

«Жена должна идти одним путем с мужем, если она не хочет — происходит разъединение. Духовная причина была главной, это оказалось безумно важным для меня в 60. И я понимал, что мы с Альбиной уже стали посторонними людьми, прежних чувств не осталось», — делится Ибрагимов.

В этот раз сложнее всего было с детьми. Сын певца воспринял его уход как предательство и смог понять и простить знаменитого родителя лишь спустя много лет. Особенно странным казалось всем, не только мальчику, что взрослый мужчина выбрал девушку, которая младше на 40 лет! Многие не верили в искренность чувств и прочность этого союза, но ошибались. Ренат и Светлана Миннеханова вместе и счастливо воспитывают четверых детей дочерей Асылбику, Аишу, Марьям и сына Атиллу. Сегодня Ибрагимов уверяет — чувствует себя моложе жены! И надеется, что этот брак уже станет последним.

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