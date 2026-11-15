Мамино счастье: Цымбалюк-Романовская показала подросшую дочь Викторию

Цымбалюк-Романовская показала подросшую дочь Викторию

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась подробностями взросления дочери. Фото и видео она опубликовала в своих социальных сетях.

Беременность бывшей жены актера Армена Джигарханяна держалась в секрете до самых родов: больше года назад, 25 марта 2025 года 46-летняя знаменитость впервые стала мамой, родив дочь. Девочку назвали Викторией. Как рассказывала Цымбалюк-Романовская в эфире программы на одном из федеральных каналов, малышка носит отчество Давидовна, а мужчину, ставшего его отцом, «очень любил Армен Борисович».

Instagram*/ vitalinaromanovskaya

Взрослеет в музее

На опубликованных кадрах маленькая Виктория гуляет вместе с мамой по музею. Она с интересом рассматривает экспонаты в Еврейском музее и центре толерантности. Видимо, культурным развитием малышки решили заняться с самых юных лет.

В комментариях под публикацией пианистки малышкой восхищаются.

«Какая куколка. Ходит уже вовсю. Здоровья ей и мамочке», «Ангелочек подрастает, мамино счастье, она как рыжее солнышко все вокруг озаряет собой. Виталина, очень рады вас видеть», «Какая сладкая Виктория! Выросла, похожа на маму. Такая же красавица. Крепкого Вам здоровья, милые девочки (мамуля и доченька). Счастья», — пишут пользователи.

Некоторые фанаты даже просят у Романовской раскрыть секреты идеального воспитания девочки. На видео поведение ребенка кажется выше всяких похвал.

«Виталина, поделитесь, пожалуйста, своими секретами воспитания! Девочка такая милая, ведет прилично, подобающе месту, подошла к маме и сама взяла ее за руку, это так мило!», — интересуются в сети.

Не получалось с Джигарханяном

Ранее Цымбалюк-Романовская честно признавалась в том, что с бывшим звездным супругом она не могла познать счастье материнства.

Пианистка рассказывала, что она хотела бы иметь детей от него, но здоровье актера серьезно подводило. Напомним, что разница в возрасте между Арменом Джигарханяном и Виталиной Цымбалюк-Романовской превышала 40 лет. Их брак был заключен 25 февраля 2016 года, а развод состоялся 27 ноября 2017 года, при этом сами отношения продлились значительно дольше.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская были вместе почти 17 лет. Познакомились они в 1994 году, когда Виталина была 16-летней девушкой и пришла в Киеве на спектакль с участием Армена Джигарханяна. Более тесное знакомство случилось шесть лет спустя, когда пианистка уже перебралась в Москву. Как утверждает Виталина Цымбалюк-Романовская, их отношения начались еще в 2001 году.

Кроме того, по словам пианистки, рожать было некогда.

«Мы жили в однушке, и у нас просто не было условий, чтобы завести ребенка. Мама говорила, что за все те годы, которые я отдала Джигарханяну, могла бы вырастить троих детей. Но в ту пору я жила ради него», — говорила она.

Воспитывает дочь сама

Сейчас знаменитость совмещает материнские заботы с музыкальной карьерой. Кто стал отцом малышки, она все еще предпочитает не разглашать. У Виктории отчество Давидовна. Еще прежде пианистка признавалась, что оно досталось девочке отнюдь не случайно.

Виталина неоднократно подчеркивала: дочь она поднимает в одиночку и до сих пор не повстречала мужчину, способного стать ей надежным спутником.

Кроме того, женщина справляется с воспитанием дочери без помощи няни. При этом, по ее словам, музыкальная профессия ничуть не мешает ей быть матерью. Ночью малышка, как правило, ведет себя спокойно, и матери приходится вставать лишь несколько раз. Цымбалюк-Романовская назвала дочку «хорошей девочкой», которая «все понимает».

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