Мужчина отрезал голову шестилетнему мальчику, пока его мать рожала седьмого ребенка

Житель города Энгельса жестоко убил шестилетнего мальчика. В одной квартире с убийцей ребенка оставил отчим. Подробности чудовищного преступления опубликованы на сайте управления СК РФ по Саратовской области.

По версии следствия, днем 20 ноября 37-летний мужчина оставил пасынка в квартире на попечение своего 47-летнего знакомого, а сам отправился по делам. Вернувшись через несколько часов за ребенком, мужчина обнаружил безжизненное тело мальчика на кухне с ножевыми ранениями в области шеи и тела.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). 47-летний мужчина задержан, по предварительной информации, он находился под воздействием наркотических веществ.

Издание «Подъем» отмечает, что тело шестилетнего ребенка было обезглавлено. Кроме того, в день убийства мать мальчика рожала седьмого ребенка. Убитый мальчик был единственным, с которым она проживала. Другие пятеро живут у родственников в разных районах Саратовской области. В отношении некоторых из них многодетная мать лишена родительских прав.

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