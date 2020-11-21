PR-директор знаменитого продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что музыкант и его помощница Виктория ждут ребенка. Отношения между 73-летним артистом и его «тайной массажисткой» завязались совсем недавно.

«Бари Каримович попросил меня сообщить всем эту радостную новость. Сейчас Виктория находится на шестой неделе беременности», — заявил Горжанкин.

По его словам, помощница Алибасова уже приняла решение, что будет рожать малыша. Виктория также выражает надежду, что ранее подавшая заявление на развод супруга продюсера — актриса Лидия Федосеева-Шукшина — не передумает и, наконец, оставит влюбленных в покое.

«Счастлива, что рожу еще одного нанайца. Бари еще все может и даст фору многим молодым. Отдельное спасибо Лидии Николаевне и ее адвокату Юлии Вербицкой-Линник, за то, что они решили вернуть подаренную Бари Каримовичу квартиру обратно. Теперь у них почти в руках дешевая малогабаритная квартира в Новой Москве за два миллиона рублей, а у меня в руках гораздо больше — мой бесценный Бари!» — процитировал помощницу Бари Каримовича Горжанкин.

Бари Алибасов также выложил трогательный пост на личной страничке в Instagram, где благодарил «любимую» за будущего малыша.

«Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17. Вика, Спасибо! За то, что появилась в моей жизни!» — написал продюсер.

Instagram @alibasov_nana

Поклонники поздравили 73-летнего Алибасова с радостным событием. Однако нашлись и те, кто принял новость за пиар.

«Бари Каримович, Вы не перестаете удивлять!»

«Так все неестественно! Чистый пиар!»

«Ждем. Скоро побежит по шоу цирк устраивать», — писали фолловеры продюсера.

Ранее 5-tv.ru показал, как помощница Бари Алибасова развлекает его по вечерам.