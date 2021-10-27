«Непорочный» Нагиев и Loboda-Лебеда: что на самом деле означают необычные фамилии звезд?

Кандидат филологических наук, гендиректор информационно-исследовательского центра «История Фамилии» Владимир Максимов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru объяснил, каково происхождение фамилий самых известных представителей российского шоу-бизнеса.

По его словам, зачастую современные фамилии несколько веков назад были мирскими прозвищами и давались детям и взрослым помимо церковных имен по самым простым принципам — названию местных растений, орудий труда, внешнему виду.

Ургант

Так, фамилия телеведущего и юмориста Ивана Урганта, возможно, зародилась где-то в Эстонии.

«Есть в эстонском языке такая основа „ург“, буквально — „нора“, от нее образуется очень много разных слов. Это и „логово“, и „трущоба“, и „захолустье“ и так далее. То есть это может быть просто прозвище, полученное по месту жительства», — считает филолог.

Варум

Что касается фамилии певицы Анжелики Варум, ее значение может оказаться понятным знатокам немецкого языка или идиша. В переводе оно звучит как вопросы «Почему?», «Зачем?» или «Отчего?».

«Может, предок был Почемучкой, потому его так и прозвали. Поскольку идиш — язык европейских евреев, основой его является немецкий диалект. Вполне естественно, что такое прозвище могло появиться», — говорит Максимов.

Виторган

Эксперт отмечает, что за каждой фамилией может стоять своя особенная история, понять которую можно лишь изучив генеалогическое древо, места проживания предков и множество других факторов. В фамилии актера Эммануила Виторгана он определил еврейские корни.

«Фамилия Виторган — одесские евреи — такая же сложная ситуация, потому что можно предположить, что там в основе лежит такое средиземноморское, латино-романское произношение имени Виктор. Но проще первой сначала родословную изучить, а потом уже сказать, что это могло быть», — добавил он.

Лобода

Как уже упоминалось выше, красивые названия растений часто вдохновляли людей на сочинение имен, которые впоследствии становились фамилиями. Так, в середине XVII века в казачестве популярными были фамилии Лобода, а также разные Осокины, Крапивины и Камышовы. Возможно, тогда и зародилась фамилия ныне популярной певицы Светланы Лободы.

«Вот Лобода по-украински — это „лебеда“. Все названия растений, их плодов, их цветков — это все, как и фамилия Клявер. Это, может быть, диалектное произношение „клевера“ германских языков, что, соответственно, в идише встречается», — рассуждает Максимов.

Клявер

Впрочем, по мнению филолога, певец Денис Клявер мог получить свою фамилию не только от названия растения. Разнообразие диалектов идиша позволяет также предположить что фамилия экс-солиста группы «Чай вдвоем» получилась из-за искажения слова «клавер», что значит «пианист».

Дзюба

Интересная история и у фамилии знаменитого футболиста «Зенита» Артема Дзюбы.

«В данном случае прозвище многозначное. Глагол „дзюбаты“ — это клевать, щипать, долбить. Оно в украинских именах и сейчас встречается: вспыльчивый, задиристый, придирчивый парень, мужчина. Но там и другие значения есть. Допустим, Дзюба от „дзюбатый“ — человек, у которого оспинки на лице, которой переболел оспой и остались следы, или было ранение его в область лица — у нас довольно много таких прозвищ. Другое прозвище с этим же значением — это щербатый», — поясняет Владимир Олегович.

Слово «дзюбатый», по словам собеседника 5-tv.ru, также могло означать «остроносый».

Дудь

Что касается истории фамилии блогера Юрия Дудя, она, по мнению специалиста, восходит к галичанам.

«Местные крестьяне так произносили имя Давид. Уменьшительная форма: Давид, Двид, Дудь. Имя древнееврейское, но употреблялось в такой форме и православными жителями тех земель», — говорит Максимов.

Самбурская

А предки актрисы Настасьи Самбурской были, вероятно, выходцами из Львовской области. Горожанами там были в основном поляки и евреи. В их культуре присутствовало имя Самбур. Ученые точно не могут сказать, откуда оно возникло, но есть предположение, что это опять-таки измененное диалектом производное от названия какого-то растения.

Нагиев

«Нагиев. Имя Нагим действительно восходит к арабскому языку — значит „чистый“, „непорочный“. В мусульманской традиции это прозвище одного из святых. Имя от арабов перешло к тюркам и к другим народам, но он (телеведущий Дмитрий Нагиев — Прим.ред.) правильно говорит, что он православный человек. Кстати, само имя могло встречаться у армян, евреев, греков, живших в регионе Малой Азии, Южной Азии, в Закавказье», — размышляет филолог об имени секс-символа отечественного шоубиза.

Шпица

Фамилия актрисы Екатерины Шпицы, считает Максимов, это диалектное польское, белорусское или украинское произношение слова «спица». Кстати, это могло быть обычное имя — раньше человека могли назвать и Лопатой, и Телегой помимо православного имени, данного при крещении. Вероятно, прозвище Шпица могло прицепиться к худому и высокому человеку.

Штурм

Владимир Олегович попытался понять и судьбу фамилии певицы Натальи Штурм.

«Это могут быть и немцы, и поляки, и евреи, от немецкого языка оно и славянам пришло. Само прозвище Штурм употреблялось как прозвище вспыльчивого, задиристого, с непростым характером человека. Но слово штурм имело много разных значений: гром и шум, гам, гомон, буря, ураган, погода ненастная, драка, сражение, нападение, атака, беспорядок, тревога и даже забота», — говорит эксперт.

У каждого имени есть своя особая история. Воспользовавшись советом филолога, вы можете раскрыть удивительные тайны появления слов в различных языках мира. Начинайте поиски с геопозиции и заканчивайте особенностями местных диалектов. Кто знает, может, у вас тоже не фамилия, а смешное прозвище?

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