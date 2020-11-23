«Проблемы начались давно»: Экстрасенс спрогнозировала развод Топалова и Тодоренко

Отношения актрисы и телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова в последнее время активно обсуждают в прессе. Причиной стало странное поведение семейной пары на шоу «Ледниковый период». Сначала певец обескуражил зрителей своими поцелуями с Еленой Ильиных, а после чувственным номером с Романом Костомаровым поклонников поразила сама ведущая «Орла и Решки».

Экстрасенс, нумеролог и медиум Мариам Циминтия в интервью 5-tv.ru рассказала, что ждет звездную пару.

Мариам оценила Регину Тодоренко как очень целеустремленную и активную девушку, которая привыкла работать. Она талантливая, одаренная, добрая и, несмотря на то, что в ней есть очень много женского начала, в ней есть и «мужская» сторона.

«Я называю это энергетическим тестостероном, что и дает ей по жизни идти бойко, стойко стоять на ногах и добиваться самостоятельно всего того, что она хочет. Но он делает ее уязвимой в плане эмоционального фона, она может быть очень вспыльчивой», — рассказала экстрасенс.

Переизбыток тестостерона у женщин может быть причиной проблем с противоположным полом. Стремление всегда отстаивать свою позицию может вызывать раздражение у мужчин, считает эксперт.

Экс-солист группы Smash со стороны может казаться мягким и покладистым — таким он был с рождения. Но характер его сформировался иначе. Влад Топалов требователен, ревнив и вспыльчив — уверена Циминтия.

«Периодические вспышки эмоций могут доходить до максимума, какого чрезмерного максимума, особенно в отношениях со второй половиной», — пояснила медиум.

Совместная жизнь

По мнению нумеролога, Топалов и Тодоренко по складу характера совершенно не подходят друг другу. При этом такие люди могут создавать семью, что и доказывает звездная пара. Однако такие отношения оказываются несостоятельными, считает экстрасенс.

«Проблемы начались давно. <...> Начались активные проблемы — непонимание, ор, крики, разборки, Влад несдержанный в эмоциях, часто может вспылить, Регина тоже не из робкого десятка, она прекрасно может отстаивать свою позицию, что приводит к частым скандалам, слезам и разборкам», — убеждена Мариам.

Нумеролог полагает, что именно Влад после скандалов старается помириться, испытывая муки совести. Он хочет до последнего сохранить семью, считает медиум.

Будущее звездной пары

Циминтия заглянула в будущее звездной пары и поняла одно — судьба у знаменистотей не слишком хорошая. Скорее всего, им не суждено быть вместе.

«Каждый из них будет стремиться разорвать отношения друг с другом. В первую очередь должна исходить от Регины», — рассказала медиум.

Скорее всего, Топалов рассчитывает сохранить брак ради сына. А вот Регину Тодоренко многое не устраивает — так что она подсознательно или специально будет пытаться вырваться из этих семейных уз.

«Их совместная жизнь закончится разводом. Я очень сожалею, что он таково и есть, но это обязательно произойдет», — подытожила экстрасенс.

Сложно сказать, когда все «рванет». Сейчас звезды осознают существование проблемы, но стараются этого не показывать. При этом они могут даже целыми днями не говорить друг с другом.

«Постепенно трещина в отношениях приведет к полному расставанию. Развод между Владом Топаловым и Региной Тодоренко неизбежен, это дело времени», — сделала прогноз Циминтия.

Кто виноват и что делать?



Мариам Циминтия не стала искать правых и виноватых. В сложившейся ситуации приняли участие обе стороны. Однако она отметила, что Топалов мог искать на стороне отношений, чтобы подсознательно сбежать от проблем.

Экстрасенс убеждена — он неравнодушен к фигуристке Елене Ильиных.

«Он нашел теплое пристанище в лице любящей его Елены Ильиных. Да, именно любящей, потому что здесь есть очень активная влюбленность, причем с двух сторон. Это роман, который уже начался, а вот к чему он приведет — мы с вами посмотрим дальше».

Ранее 5-tv.ru писал, как Влад Топалов раскрыл правду об отношениях с партнершей по «Ледниковому периоду».