Ответ агента Прилучного о госпитализации и новые версии случившегося с актером

Актер Павел Прилучный получил серьезную травму головы, что привело к госпитализации. Причем случилось все еще в Калининграде, где он был на съемках, а к врачу почему-то артист отправился лишь в Москве.

Версия Прилучного

Больше всего вопросов вызывает причина срочной госпитализации. Сам он объяснил свою травму неудачным падением и ударом головой, но многие в это не верят. Ходят слухи, что Прилучного сильно избили.

Агент артиста, Екатерина Сычева, не смогла дать комментарий 5-tv.ru по этому вопросу. Ранее актер уже дал эксклюзивное интервью на эту тему, так что до выхода его в эфир раскрыть подробностей они не могут.

«Мы уже продали историю одному телеканалу, не можем подробностей рассказывать», — пояснила она.

Однако Екатерина все же немного приоткрыла тайну случившегося.

«Так скажем, это вклад в его будущий фильм», — загадочно закончила она.

Другие варианты

А вот на вопросы о здоровье подопечного Сычева отвечать не стала. Так что в сети уже вовсю множатся собственные версии случившегося. В целом их две — падение или избиение. Но все зависит от выбранного контекста.

В пользу варианта с избиением говорит информация сайта KP.RU. Якобы Прилучный признался, что на него напали, в беседе с полицией. Анонимный источник в больнице утверждает, что обычное падение не могло привести к множественным переломам и гематомам.

Пораниться подобным образом при падении можно, но тогда напрашивается версия алкогольного опьянения. Но в крови актера при поступлении следов спиртного не нашли. Так что вряд ли он мог упать, не попытавшишь защитить свое лицо руками.

Известный светский блогер Лена Миро и вовсе полагает, что нужно «искать женщину». И виновницей она назвала звезду «Папиных дочек» Мирославу Карпович, сообщил телеканал «360». Говорят, что недавно те расстались, хотя якобы именно ради нее он бросил жену Агату Муцениеце и детей.

«Сам Павлик уверяет, что просто неудачно упал. Я же предполагаю, что это мадам Карпович. Нет, ну а чего? Воспитывает, делает из человека семьянина», — шутливо написала Миро.

За Павлом Прилучным и правда тянется целый шлейф скандалов. Среди них есть обвинения в буйном поведении, страсти к дракам и скандалам на ровной почве. Что привело его в VIP-палату элитной московской клиники, еще только предстоит выяснить.

Ранее 5-tv.ru писал, какими скандалами прославился за последние годы актер Павел Прилучный.