Скандалы Павла Прилучного: чем, кроме ролей, прославился звезда «Мажора»?

Актер Павел Прилучный к 33-м годам может похвастаться неплохой карьерой. Он сыграл множество ролей в кино, сериалах и в театре, за его плечами не один успешный проект. «Закрытую школу», «Мажора», «Желтый глаз тигра» вспоминают и пересматривают до сих пор.

Но в последние годы все чаще упоминания фамилии Прилучного в прессе встречаются не в связи с его актерской игрой, а из-за очередного скандала. Многие в сети убеждены, что у Павла буйный нрав, а также склонность к алкоголю, что и приводит к новым и новым происшествиям. Какими их них он особенно «прославился»?

Скандал с авиакомпанией

В конце 2018 года Павел Прилучный с супругой Агатой Муцениеце воспользовались услугами авиаперевозчика UTair. Они дружно обругали компанию за неудобные кресла, которые не откидывались на протяжении всего перелета.

Павел с Агатой даже сняли видео в салоне, где жаловались на случившееся. Но именно этот ролик привел к конфузу — оказалось, что они сидели у аварийного выхода. Кресла там предполагают дополнительное место для ног, но у большинства компаний не откидываются по правилам безопасности.

Дебош в стрипклубе

В марте 2019 года Павел был на гастролях в Новосибирске. Причем в компании тогда еще жены Агаты Муцениеце. Однако это не помешало ему отправиться в стриптиз-клуб и приставать к местным работницам.

По словам очевидцев, Прилучный был пьян, соблазнял не только стриптизерш, но и официанток. А потом и вовсе начался беспредел — актер якобы снимал свои штаны перед всеми и предлагал провести время вместе.

Несмотря на то, что до развода звездной пары оставался еще год, он утверждал, что «почти не женат». Впрочем, Муцениеце тогда назвала всю эту историю лишь сплетней.

Уснул в чужом автомобиле

Двумя месяцами позже звезду «Мажора» обнаружила в Москве спящим в ее автомобиле посторонняя женщина. Он не хотел отвечать на ее вопросы и покидать машину, пытался снова улечься поудобнее.

Оказалось, что женщина была соседкой четы Прилучный-Муцениеце, но не знала актера. Видимо, он каким-то образом перепутал их автомобили на парковке и забрался в чужой. Жаловаться на него соседка не стала, да и Прилучный позже принес ей свои извинения.

Происшествие получило большой общественный резонанс — актеру до сих пор припоминают этот случай. Кроме того, это стало поводов в очередной раз задуматься о том, не страдает ли молодой артист от алкоголизма.

Весна 2019 года вообще была богата на события. Так, вместе с женой Павел сжег в костре кучу денег. Впрочем, уже тогда многие решили, что это просто эпатаж, а купюры были фальшивыми.

Вечный должник

В январе 2020 года судебные приставы из Новосибирска стали искать Павла Прилучного. Оказалось, что он имеет задолженность перед налоговой инспекцией. Сумма была копеечной, актер даже не стал обращать на это внимание.

Но этот случай стал не первым.

В мае 2020 года в разгар периода самоизоляции Прилучный умудрился получить штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 19,5 тысячи рублей. Известно, что актер любит «погонять», а за рулем сидит очень давно. В прошлом у него даже была история, когда после ДТП, лишившись глушителя, он все равно поехал домой на пострадавшей машине. Платить же по квитанциям в срок он всегда «забывает».

Прилучный отклывает оплату не только за свои нарушения на дороге. Недавно с него взыскали 83 тысячи рублей за долги по коммунальным платежам. Оказалось, что актер регулярно игнорирует квитанции за ЖКХ.

Оскорбления в сети

Павел Прилучный часто срывается на комментаторов в своем блоге в Instagram. Однажды на доброжелательное пожелание подписчицы помириться с женой он предложил ей «застрелиться». А другим пользователям сразу ответил непечатными выражениями.

Прилучный пояснял, что его достало вмешательство в личную жизнь. Однако агрессия в адрес фанатов многих напрягла.

Рукоприкладство

Весной 2020 года, незадолго до объявления о разводе с супругой Агатой Муцениеце после девяти лет брака, случилось странное происшествие. Актриса вела прямой эфир вместе с другом — это возмутило Прилучного.

Instagram @bugevuge

По словам зрителей того эфира, он ворвался в кадр, устроил скандал, громко бранился, а потом обворовал ее видео. Уже тогда многие начали беспокоиться за безопасность актрисы, а также переживать, что Прилучный снова пьет.

После новостей о расставании звездной пары Агату Муцениеце буквально прорвало. Она обвинила Прилучного в рукоприкладстве. Рассказала, как тот устроил дома пьяный дебош и поднял на нее руку.

Муцениеце говорила поклонникам, что дети присутствовали при случившемся и перепугались до слез. Все согласились с актрисой, что Прилучный был «не в адеквате», когда выбросил ее телефон на улицу, а потом напал на женщину.

С тех пор в сети периодически появляются слухи, что Павел склонен к насилию и часто дерется на съемках. Это подтвердил и источник из больницы, где сейчас лежит с травмой головы актер. Сам пострадавший назвал причиной неудачное падение. Однако есть версия, что его сильно избили.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный показал свой вид из окна больницы после госпитализации.