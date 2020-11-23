Алена Кравец решила родить ребенка от покойного Джигарханяна

У скончавшегося 14 ноября в возрасте 85 лет актера театра и кино Армена Джигарханяна еще могут появиться законные наследники первой очереди. С сенсационным заявлением выступила актриса и певица Алена Кравец. По ее информации, народный артист СССР, единственная родная дочь которого трагически погибла больше 30 лет назад, якобы при жизни заморозил биологический материал, собираясь стать отцом.

«У нас на Рублевке есть элитный центр планирования семьи. Так вот, судачат, что Армен Джигарханян якобы приезжал туда и замораживал свои сперматозоиды. В самой клинике мне это не подтвердили, сославшись на медицинскую тайну, но слухи у нас такие ходят», — цитируют Кравец Дни.ру.

Светская львица собирается разузнать все подробнее у бывшей жены Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, и если сплетни окажутся правдой, готова сама родить ребенка от знаменитого артиста.

«Я хотела бы заручиться согласием своего мужа, получить эти сперматозоиды, забеременеть с их помощью и родить. Это же прекрасный генетический материал — дети будут красивыми, талантливыми, полными сил до старости. К тому же дочь давно просила меня о братике или сестричке», — заявила Кравец.

Instagram @kravetsalena

Она даже уже выбрала имена для малыша: Мальчика она хотела бы назвать в честь биологического отца Арменом, а девочку — Еленой, в честь его покойной дочери.

Как отмечает издание, криоконсервация спермы — популярная в наши дни среди звезд услуга и стоит она около 12 тысяч рублей в год. В жидком азоте при температуре минус 196 градусов, когда останавливаются все биохимические процессы, биологические материалы могут храниться практически вечно. Благодаря этому родителями теперь можно стать в любом возрасте.

Ранее, как рассказывал 5.tv.ru рассказывал, кто может считаться наследником Армена Джигарханяна.