В СМИ назвали версию, кто мог избить Прилучного до больницы

Персонал пироговской клиники, куда за медпомощью обратился Павел Прилучный, сообщил, кто мог нанести серьезные травмы актеру. В беседе с KP.RU медики заявили, что это мог быть руководитель питейного заведения.

«Он сразу позвонил своей бывшей жене Агате Муцениеце, поговорил с детьми. Уже появились разговоры, что на Павла напал директор какого-то „ночного клуба“. Но он сам эту информацию пока не подтвердил. Обстоятельства пока выясняются», — цитирует источника издание.

О том, что Прилучный попал в больницу с серьезными травмами, стало известно в ночь на 23 ноября. Врачи диагностировали актеру перелом костей черепа, множественные гематомы и ссадины. Несмотря на то, что Павел объясняет это «неудачным падением», травматологи предполагают, что имело место жестокое избиение.

Мало того, медики дают неутешительные прогнозы: существует вероятность, что в результате большой гематомы будут повреждены структуры мозга. Если это произойдет, звезда «Мажора» может лишиться речи, памяти и даже остаться парализованным.

«То, что сейчас он себя нормально чувствует — это ничего не значит», — констатировали врачи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, при каких обстоятельствах Павел Прилучный мог получить серьезную черепно-мозговую травму.