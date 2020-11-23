Запасайтесь лекарствами: россиян предупредили о «погодной гипоксии»

Жителям России, а в особенности Москвы, важно внимательно относиться к своему здоровью в ближайшие дни, предупреждают метеорологи. По словам специалистов, по всей территории страны отмечается резкое понижение атмосферного давления, в результате чего велик риск ухудшения состояния здоровья.

Эксперты объясняют, что из-за разряженной атмосферы и геомагнитных возмущений содержание кислорода в воздухе будет достаточно низким. В науке это явление носит название «погодной гипоксии», где последний термин буквально означает «кислородное голодание».

Перепады давления могут отразиться на самочувствии не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей. Россиян может мучить мигрень, постоянные скачки артериального давления, стенокардия, а также велика вероятность столкнуться с приступами психологической нестабильности.

«Обостряются заболевания суставов, головные боли, сосудистые и сердечные заболевания. Необходима не только профилактика и лечение основного заболевания, но и соблюдение режима труда и отдыха, так же не стоит забывать о посильной физической активности в виде выполнения физических упражнений и дыхательной гимнастики», — уточняют специалисты портала «Метеоновости».

Эксперты напоминают, что в этот период возрастает и риск передачи инфекционных заболеваний. Поэтому гражданам не стоит забывать об элементарных противоэпидемиологических мерах. В заключение они дали еще несколько важных рекомендаций.

«Рекомендуется снизить потребление жирной пищи и сахаросодержащих продуктов, обогатить рацион продуктами, содержащими аскорбиновую и фолиевую кислоты. Ингаляции и теплые домашние ванны помогут облегчить обострившиеся симптомы заболеваний», — пояснили метеорологи.

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