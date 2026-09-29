Заморозки до минус двух: синоптики выпустили экстренное предупреждение

Синоптики распространили экстренное предупреждение о заморозках в Подмосковье

Синоптики объявили экстренное предупреждение из-за заморозков, которые ожидаются в столичном регионе и соседних областях в ночь на 30 сентября. В ночные и утренние часы среды, температура в отдельных районах может опуститься до минус двух градусов. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Предупреждение действует не только для Москвы и Подмосковья, но и для Тверской, Калужской, Владимирской, Ивановской, Смоленской, Костромской и Ярославской областей.

По прогнозу специалистов, в столице ночью при переменной облачности и отсутствии осадков воздух прогреется до плюс четырех-шести градусов, местами температура может приблизиться к нулевой отметке. В Подмосковье ожидается от двух до семи градусов тепла, однако в отдельных районах возможны заморозки. Кроме того, местами в регионе прогнозируется туман.

Первые заморозки этой осени в столичном регионе зафиксировали в ночь на 17 сентября. Тогда в поселке Черусти на востоке Подмосковья температура опустилась до минус 0,1 градуса. Накануне заморозки до минус 0,2 градуса отмечались в Новой Москве.

Прошедшая ночь стала самой холодной в столице с начала осени: на главной городской метеостанции на ВДНХ температура опустилась до плюс 4,8 градуса. Ранее минимальный показатель был зафиксирован в ночь на 9 сентября — плюс 5,1 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый снег выпал в Бурятии и Забайкальском крае. Жители регионов сняли на видео заснеженные улицы, дома и деревья. Местами осадки прошли крупными хлопьями и покрыли землю, несмотря на то что часть деревьев еще сохраняла листву. Жители Улан-Удэ отметили, что в этом году снег пришел раньше, чем обычно.

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