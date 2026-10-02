До минус четырех ночью: резкое похолодание накроет Московский регион

Резкое похолодание ожидается в Московском регионе 4 октября

Заморозки до минус четырех градусов прогнозируются местами в Московской области в ночь на воскресенье, 4 октября. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

В Москве ночью ожидается плюс трех-пяти градусов, однако местами температура может опуститься до минус одного градуса. В Подмосковье синоптики прогнозируют от нуля до плюс пяти градусов, местами — до минус четырех.

Ночью будет переменная облачность, осадков не ожидается. Днем в столице воздух прогреется до плюс 12–14 градусов, в области — до плюс 10–15. Погода будет облачной с прояснениями и преимущественно без осадков.

В Гидрометцентре отметили, что антициклон, который ранее обеспечивал столичному региону спокойную и солнечную погоду, постепенно разрушается. При этом в субботу облачность от циклона, расположенного восточнее, может уменьшить вероятность ночных заморозков.

В воскресенье локальное похолодание ночью вновь не исключается. Одновременно днем станет теплее из-за приближения западного циклона и смены ветра на более теплый западный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с наступлением холодов кожа может сильнее реагировать на ветер, сухой воздух и резкие перепады температуры. В холодный сезон она быстрее теряет влагу, из-за чего могут появляться сухость, шелушение, раздражение и чувство стянутости. Особенно заметны такие изменения на лице, руках и губах.

Зимой важно поддерживать естественный защитный барьер кожи, заранее наносить уходовые средства перед выходом на улицу и избегать слишком агрессивного очищения и горячей воды.

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