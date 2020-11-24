Силовики нагрянули с обысками к членам экстремистской ячейки «Свидетели Иеговы»*. Как стало известно 5-tv.ru, оперативные мероприятия проходят 24 ноября в Москве одновременно по нескольким адресам. В рамках расследования уголовного дела об экстремизме у приспешников запрещенной в РФ организации изымаются материалы соответствующего толка, носители информации и финансовые документы.

Известно, что после решения Верховного суда России члены экстремистского религиозного объединения ушли в подполье. Функционеры «Свидетелей Иеговы»* в Москве и других регионах страны продолжили следовать установкам американских руководителей — так называемого «Общества Сторожевой Башни, Библии и трактатов Пенсильвании».

В целях вербовки россиян предводители организации создали масштабную систему. Кандидаты в ряды ячейки проходят многоступенчатые проверки и онлайн-обучение. В своей незаконной деятельности члены «Свидетелей Иеговы»* используют электронные библиотеки с экстремистскими материалами, соблюдают меры конспирации и проводят тайные собрания.

«Для упорядочения вербовочной работы города поделены на секторы, секторы на квадраты для „отработки“, в домах подсчитано количество квартир, отдельно устанавливаются те, где проживают пенсионеры и инвалиды. Деятельность „Свидетели Иеговы“* ведут цинично, непрерывно, регламентировано. Отчетность об „успехах“ (количество завербованных, собранные средства — Прим.ред.) регулярно направляется в США на оценку», — сообщил источник.

Вышеуказанные факторы, дисциплина вкупе с развитием в общинах чувства отвращения и ненависти к окружающим позволяет идейным вдохновителям экстремистской организации поддерживать ее финансовое положение. Центральный офис ячейки стабильно держится в ТОП-10 самых прибыльных корпораций Нью-Йорка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ответит США на санкции, введенные из-за «Свидетелей Иеговы»*.

* — запрещена в РФ.