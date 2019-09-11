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  4. Россия ответит США на санкции, введенные из-за «Свидетелей Иеговы»*

Россия ответит США на санкции, введенные из-за «Свидетелей Иеговы»*

, 17:53 80

Религиозная организация стала еще одним поводом для расширения российско-американских ограничений.

Фото: Сергей Рябков. ТАСС / Михаил Терещенко

Россия введет дополнительные санкции против некоторых жителей США, что станет ответным действием на ограничительные меры в отношении двух сотрудников Сургутского отделения СК РФ. Ранее Вашингтон ввел санкции против Владимира Ермолаева и Степана Ткача.

Госдеп утверждал, что российские правоохранители нарушили права членов «Свидетелей Иеговы»*. Согласно заявлению американской стороны, имело место грубое нарушение прав человека: избиения, пытки и угрозы по отношению к проповедникам. Сами представители религиозной организации рассказывали о том, что их обливали водой, били электрошокером, а также угрожали сексуальным насилием. Со своей стороны сотрудники СК заявляют, что иеговисты оказывали активное сопротивление при аресте, а следы от ударов электрическим током правоохранители называют «имитацией».

Вашингтон призвал Москву прекратить преследовать «Свидетелей Иеговы»* из-за религиозных убеждений (была запрещена в России два года назад). С поддержкой «Свидетелей»* также выступил Евросоюз.

Комментируя ситуацию, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что политика США в данном случае является «дискредитирующей себя линией». Кроме этого, информация о невыдаче виз некоторым сенаторам США носит спекулятивный характер, поскольку, «в визах американским законодателям не отказывали — просто они находятся под санкциями». Слова дипломата приводит ТАСС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что не все представители ЕС поддерживают санкции в отношении России, поскольку ответные действия могут ощутимо сказаться на экономике Европы.

* — запрещена в РФ.

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