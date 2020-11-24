«Ушел отсюда!» — захвативший в заложники детей под Петербургом орет из окна

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Светлана Шевченко
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Известно, что с ним в квартире находится шестеро его детей, а сам он, предварительно, сильно пьян.

Фото, видео: www.globallookpress / Annette Riedl-1; Instagram @podslushano.piter; Telegram @paperpaper_ru; 5-tv.ru

В сети появились кадры, как захвативший в заложники собственных детей мужчина орет на кого-то, высунувшись из окна. Предварительно, он с голым торсом и сильно пьян.

По информации 5-tv.ru, нарушитель спокойствия является владельцем квартиры. Предварительно, он поссорился со своей женой после чего при неизвестных обстоятельствах она покинула помещение. Теперь он кричит и требует ее вернуть назад.

Известно, что у него в руках топор и он угрожает убить детей, если ее к нему не пустят.

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