«Ушел отсюда!» — захвативший в заложники детей под Петербургом орет из окна
Известно, что с ним в квартире находится шестеро его детей, а сам он, предварительно, сильно пьян.
Фото, видео: www.globallookpress / Annette Riedl-1; Instagram @podslushano.piter; Telegram @paperpaper_ru; 5-tv.ru
В сети появились кадры, как захвативший в заложники собственных детей мужчина орет на кого-то, высунувшись из окна. Предварительно, он с голым торсом и сильно пьян.
По информации 5-tv.ru, нарушитель спокойствия является владельцем квартиры. Предварительно, он поссорился со своей женой после чего при неизвестных обстоятельствах она покинула помещение. Теперь он кричит и требует ее вернуть назад.
Известно, что у него в руках топор и он угрожает убить детей, если ее к нему не пустят.
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