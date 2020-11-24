В сети появились кадры, как захвативший в заложники собственных детей мужчина орет на кого-то, высунувшись из окна. Предварительно, он с голым торсом и сильно пьян.

По информации 5-tv.ru, нарушитель спокойствия является владельцем квартиры. Предварительно, он поссорился со своей женой после чего при неизвестных обстоятельствах она покинула помещение. Теперь он кричит и требует ее вернуть назад.

Известно, что у него в руках топор и он угрожает убить детей, если ее к нему не пустят.