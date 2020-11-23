«Нарушения речи, парализация»: травматолог о мрачных перспективах Прилучного

Травматолог-ортопед рассказал, какие последствия могут быть при состоянии, как у актера Павла Прилучного. В первых сообщениях о госпитализации упоминался только удар головой при падении, полученный в Калининграде. Но с тех пор появилось еще несколько версий случившегося, а характер травм актера говорит скорее о жестоком избиении.

Хотя представители Прилучного и сам актер пока молчат на эту тему, у актера не просто травма головы. Это перелом костей черепа, множественные гематомы и ссадины. Получить такие ранения при обычном падении крайне сложно. Есть вариант, что он мог пострадать на съемках сериала «В клетке», но при таких повреждениях он бы вряд ли перенес дорогу из Калининграда до Москвы.

Как бы то ни было, пока что он находится в столичной больнице имени Пирогова. И уже снимает видео из окна палаты. Это убедило его фанатов, что актер семимильными шагами идет на поправку.

Но травматолог-ортопед Артем Катулин не так в этом уверен. Ранения головы очень коварны.

«Черепно-мозговые травмы могут вести себя по-разному, это их основная опасность. Может возникнуть банальная гематома, которая сдавит какие-то структуры мозга и приведет к самым страшным последствиям, — предупредил врач. — Это и нарушения речи, и проблемы с памятью, и парализация конечностей».

При этом, пишет сайт Teleprogramma.pro, до определенного момента пациент может чувствовать себя отлично. А потом внезапно его состояние сильно ухудшается.

«То, что сейчас он себя нормально чувствует — это ничего не значит», — объяснил Катулин.

Прилучному придется остаться в больнице хотя бы на три-семь дней. Если врачи не выявят патологии, то его смогут отпустить лечиться на дому. А вот в случае образования новых гематом придется задержаться в клинике надолго.

«Если никаких кровоизлияний, гематом не будет, то все пройдет относительно безболезненно», — уверен ортопед.

Последнее время Прилучному не везет. Он со скандалом развелся с женой-актрисой Агатой Муцениеце, не менее громко закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. При этом он практически потерял дорогой особняк в Подмосковье — его пришлось выставить на продажу, хотя за него еще не выплачен кредит. А теперь случилась и госпитализация.

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