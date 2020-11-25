Мистика? Звезда сериала «Перевал Дятлова» рассказала о пугающих странностях на съемках

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Анастасия Шадская
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Ирина Касамара исполнила в кинокартине роль студентки Людмилы Дубининой, которая погибла с другими участниками похода при странных обстоятельствах.

Мистика? Звезда сериала «Перевал Дятлова» рассказала о пугающих странностях на съемках

Фото: Dyatlovpass.com

Актриса Ирина Касамара из сериала «Перевал Дятлова» рассказала, какие странности сопровождали проект об одной из самых больших мистических загадок времен СССР. Начинающая артистка исполнила роль студентки Людмилы Дубининой. Та погибла в составе экспедиции, причем при подозрительных обстоятельствах.

Многие боятся даже затрагивать тему группы Дятлова и событий 60-летней давности. Однако Ирина Касамара не из таких — она упорно проходила все кастинги и старалась соответствовать всем представлениям режиссера проекта о героях этой истории. Сначала ее пугало, в каком состоянии нашли тело ее героини, но постепенно она переборола этот страх.

В потустороннее она не верит, пишет Starhit.ru, однако в первый же день съемок произошло нечто пугающее. Ее коллега по фильму, актер Юрий Дейнекин, чуть не пострадал в пожаре. Причем случилось это внезапно и вызвало у всех панику.

«В один момент я вдруг вижу яркий источник света, смотрю на своего партнера Юру Дейнекина и понимаю, что его штанина полыхает огнем. То есть он горит! К счастью, вокруг был снег, мы быстро его потушили. Потеряли только штаны», — рассказала она.

Instagram @irishkakasamara

Позже выяснилось, что актер слишком близко подошел к печке, а возгорание вызвала случайная искра. Но Касамара призналась, что тогда это показалось ей «странным и страшным».

Этот случай и версия сериала убедили актрису, что у любого, даже самого странного происшествия, есть логичное объяснение.

«В мистику я не верю. В принципе. Каждый выбирает то, что хочет считать правдой. Как думаю я? На этапе работы над сериалом меня убедил вариант, который мы и показали», — поведала Ирина.

Теорий о случившемся на перевале действительно существует не один десяток. Недавно в фонде Дятлова оспорили версию Генпрокуратуры о гибели туристов на Урале.

Ранее 5-tv.ru писал, что авторы сериала «Перевал Дятлова» оказались в центре скандала.

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