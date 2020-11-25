«Одни глаза и нос остались!» — отощавший Шура напугал публику внешним видом
Известный певец поделился свежими фото с премьеры фильма.
Фото, видео: ТАСС / Игорь Меркулов; Instagram @shuramedvedev
Вот уже несколько месяцев подряд певец Шура борется с лишними килограммами. Как сообщает ФАН, жесткую диету певцу рекомендовали врачи. По мнению медиков, таким образом артист может в разы снизить риски развития злокачественных опухолей. Правда, секрет той самой системы быстрого похудения никому не известен.
И вот, впервые за несколько недель Шура показался на публике. Вместе с коллегами по шоу-бизнесу он пришел на премьеру спортивной драмы «На острие» в кинотеатр «Октябрь». Сказать, что разительное преображение артиста удивило его фанатов — ничего не сказать.
«Боже, какой он худенький!»
«Одни глаза и нос остались! Саша, остановитесь!»
«Скажите ему кто-нибудь, что пора прекращать с этой диетой!»
«Похоже на анорексию. Хорошенький, конечно, но ужасно худой…» — комментировали фото артиста в его Instagram фолловеры.
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Известно, что худоба, кажущаяся поклонникам Шуры нездоровой, — не единственная проблема, с которой пришлось столкнуться артисту. Так, много лет он страдал наркотической зависимостью, перенес рак и химиотерапию, операцию по удалению грыжи, продолжительное время передвигался на инвалидной коляске. Вследствие этого «букета болезней» теперь певец вынужден контролировать режим питания, работы и отдыха, чтобы вновь не оказаться в клинике.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как певец Шура прокомментировал свое неадекватное поведение в эфире популярного YouTube-шоу.
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