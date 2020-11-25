Умер звезда мирового футбола Диего Марадона
| Светлана Шевченко Общество 1 637
Спортсмен был госпитализирован в октябре. Ему удалили субдуральную гематому в голове.
Фото: ТАСС / Martin Rickett
Умер звезда мирового футбола Диего Марадона. Об этом сообщает РИА Новости.
Спортсмен был госпитализирован в октябре. Ему удалили субдуральную гематому в голове. Сообщалось, что 60-летний футболист после операции на головном мозге испытал несколько эпизодов «замешательства». Но в целом идет на поправку. 12 ноября его выписали.
Как сообщает «Спорт Экспресс», сегодня спортсмен перенес остановку сердца и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.
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