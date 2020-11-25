Умер звезда мирового футбола Диего Марадона

|
Светлана Шевченко
1 637

Спортсмен был госпитализирован в октябре. Ему удалили субдуральную гематому в голове.

Умер звезда мирового футбола Диего Марадона

Фото: ТАСС / Martin Rickett

Умер звезда мирового футбола Диего Марадона. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен был госпитализирован в октябре. Ему удалили субдуральную гематому в голове. Сообщалось, что 60-летний футболист после операции на головном мозге испытал несколько эпизодов «замешательства». Но в целом идет на поправку. 12 ноября его выписали.

Как сообщает «Спорт Экспресс», сегодня спортсмен перенес остановку сердца и был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.47
-0.34 89.89
-0.04
Как проходят роды у представительниц разных знаков зодиака?

Последние новости

21:55
Как врачи и экономисты оценили идею оставить россиян без алкоголя 1 и 2 января?
21:41
«Втройне больно»: Черчесов вспомнил, как играл против Марадоны
21:31
«Рука Бога»: чем запомнится миру легенда футбола Диего Марадона
21:20
Сечин доложил Путину о строительстве новейших российских танкеров
21:06
«Поцелованный Богом в темечко» — Корнаухов о смерти Марадоны
20:52
Как проходят роды у представительниц разных знаков зодиака?

Сейчас читают

Названа причина смерти Диего Марадоны
«Несчастный коронавирус» — сын Ширвиндта рассказал о госпитализации родителей
Как Алексей Панин живет в Испании и почему уехал из России?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Восточный гороскоп на 2021 год Белого Металлического Быка
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака
Джоли попала в рейтинг актрис чаще других снимавшихся голыми