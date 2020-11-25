Что известно о бизнесмене, которого СМИ обвинили в драке с Прилучным

В сети два дня бурно идет обсуждение нападения на Павла Прилучного. Сам артист пока неохотно комментирует инцидент, однако есть сведения, что по факту избиения возбуждено уголовное дело. Предполагаемым нападающим на актера в прессе называют владельца клуба «Завод» Владимира Семенова. Именно в его заведении в Калининграде произошла потасовка, после которой звезду «Мажора» госпитализировали.

О мужчине известно немногое. Как отмечает издание StarHit.ru, клуб 34-летний бизнесмен открыл два года назад, и поначалу он имел большой успех у горожан. Однако в последнее время стало приходить все больше плохих отзывов — жалобы на обслуживание и хамство персонала. Сам Семенов часто появляется в клубе, в том числе, не по работе — отдыхает вместе с приятелями. По предварительной версии, в злополучный вечер Прилучный зашел в заведение, чтобы просто осмотреть площадку — здесь планировалось снимать сцены для продолжения сериала «В клетке». Другую версию высказала продюсер сериала. По ее словам, актер повздорил с директором клуба еще на площадке, и они договорились встретиться в заведении.

Сам Владимир Семенов не идет на контакт с прессой. По данным издания, в прошлом он работал в полиции, а после был осужден по статье «Мошенничество». Эпизод преступного прошлого относится к 2009 году. После этого мужчина решил пойти в бизнес.

Информацию о том, что актер намерен добиться наказания нападавшего, кем бы он ни был, уже подтвердила агент Прилучного. В настоящий момент знаменитость восстанавливается в частной клинике в Москве. Туда артист обратился только через несколько дней после нападения. У него диагностировали переломы костей черепа, множественные травмы и гематомы.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Прилучного раскрыл подробности нападения на актера.