Как Сергей Сафронов отреагировал на свое отстранение от «Битвы экстрасенсов»?

Ведущего шоу «Битва экстрасенсов» Сергея Сафронова отстранили от всех эфиров. Такое решение руководство телеканала ТНТ приняло после скандала, в котором оказался замешан ведущий. Его обвинила в вымогательстве одна из участниц передачи Алина Вердиш. Девушка разместила видео на своем YouTube-канале, в котором вывела Сафронова на чистую воду.

По словам экстрасенса, ведущий обещал провести ее в финал шоу за весьма солидную сумму. Свое обещание он не сдержал. В ролике она привела доказательства своих слов — скриншоты переписки с Сафроновым, а также аудиозаписи разговоров с ним.

«Мне было четко сказано: „Алина, туда просто так не попадают. Я готов вас подготовить, чтобы вы попали в эту программу. И стоит это 600 тысяч рублей“. И да, я отдала эти 600 тысяч ради того, как он обещал, чтобы быть в финале», — рассказала экстрасенс.

Сергей Сафронов прокомментировал разразившийся скандал в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

«Это все хайп. Давайте пока оставим без комментариев. Пусть суд разберется с этим вопросом», — сказал ведущий.

Однако руководство телеканала уже приняло решение об отстранении Сафронова. В официальном комментарии подчеркнули, что шоу проходит исключительно на условиях эксперимента, в котором у всех участников должны быть равные шансы.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта. Всем, кто хочет оказаться в шоу, мы напоминаем: съемки ведутся в условиях строгого эксперимента, за чистотой которого всегда следят независимые наблюдатели», — заявил ТНТ StarHit.

Ранее 5-tv.ru писал, что двух участников «Битвы экстрасенсов» подозревают в романе.