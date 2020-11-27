Почему квартира Виктюка не достанется его наследникам?
Режиссер жил в элитном доме на Тверской улице, рядом с Государственной Думой.
Фото: ТАСС / Бобылев Сергей
Родственники знаменитого театрального режиссера Романа Виктюка не смогут унаследовать его квартиру в престижном доме в центре Москвы, сообщает ФАН. По информации агентства, жилплощадь по адресу Тверская улица, дом 4, рядом со зданием Государственной Думы и с видом на Кремль не была оформлена в собственность Виктюка.
Квартира относительно небольшая — всего 66 квадратных метров, но известно, что ранее она принадлежала внуку Сталина Василию Бурдонскому. Виктюк получил ее благодаря помощи актера Михаила Ульянова, который был в хороших отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым.
Кадастровая стоимость недвижимости в доме, построенном в 1938 году по индивидуальному проекту, 25,5 миллиона рублей. Однако, реальная цена может оказаться вдвое выше. Стоимость одного квадратного метра в доме варьируется от 636 тысяч до 764 тысяч рублей. Значит, квартира Виктюка может стоить больше 42 миллионов.
Как ранее сообщал 5-tv.ru Роман Виктюк умер 17 ноября в результате инсульта после перенесенного коронавируса. Собственной семьи у него не было, но в родном Львове оставались племянница и ее двое детей.
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