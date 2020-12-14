Врач объяснил «мистику» в смертях Гафта, Джигарханяна, Виктюка и Жванецкого

У череды последовавших друг за другом смертей Михаила Жванецкого, Романа Виктюка, Армена Джигарханяна и Валентина Гафта и связанных с ними якобы мистических совпадений есть научное объяснение. Об этом изданию «Дни.ру» рассказал врач-гериатр, специализирующийся на лечении пациентов преклонного возраста.

По его словам, медики выделяют пять основных возрастов человека: молодой, зрелый, пожилой, старческий и возраст долгожителя. К старческому периоду и относятся люди возрастом от 75 до 89 лет, и этот отрезок времени наиболее критичен.

«Если мужчина перешагивает 80-летний рубеж, то 85 или плюс–минус год — это та черта, через которую проходят лишь единицы», — заявил эксперт.

По его словам, в мужском организме после 40 лет уровень тестостерона снижается на 2-3% ежегодно, и выходит, что к 85 годам его совсем не остается, и это сильно увеличивает риск смерти от ишемической болезни сердца.

Известно, что по совпадению все четверо деятеля культуры были практически ровесниками — Гафт и Джигарханян этой осенью отметили 85-летие. Жванецкому было 86, а Виктюку — 84 года.

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