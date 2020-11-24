Много или мало? Во сколько театру обошлись похороны Романа Виктюка

Выдающийся российский режиссер Роман Виктюк скончался 17 ноября. У него не было ни детей, ни жены, а потому все расходы по похоронам и доставке гроба с телом знаменитости во Львов — на родину — взял на себя его театр. От поиска подушек и заказа цветов до организации церемонии прощания и переправки автотранспортом — вся ответственность за процессию легла на плечи коллег.

Во сколько обошлись похороны столь значимой персоны, в беседе с ФАН рассказал источник в Театре Романа Виктюка.

«Провели через госзакупку, чтобы отчитаться по потраченным деньгам. Ритуальные услуги обошлись в 388 050 рублей. Провели закупку вчерашним числом — днем исполнения», — заявил собеседник издания.

При прояснении ситуации с многомиллионным наследством режиссера стало известно, что его ближайшими родственниками являются племянница Наталья, а также ее дети Борис и Катерина. При жизни выдающийся деятель культуры старался поддерживать с ними связь, не раз приглашал к себе в гости в Москву, а также сам навещал их на родине.

Именно Наталья и поведала коллегам Виктюка о его последней воле — желании быть похороненным рядом со своей мамой в семейном склепе на Лычаковском кладбище во Львове. Официальная церемония прощания с режиссером прошла в Москве 20 ноября. Любимца публики пришедшие проводили в последний путь громкими аплодисментами.

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